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بنزرت: للمرّة الثانية، تعطّل نزول الجسر المتحرّك لحوالي 3 ساعات

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - شهدت مدينة بنزرت فجر الاثنين 24 جوان، تعطّل نزول الجسر المتحرّك لحوالي 3 ساعات وقد تزامن ذلك مع تواجد سيارة اسعاف تنقل مريضا في حالة حرجة.
وقد اضطرت سيارة الاسعاف إلى التوجّه للعاصمة عبر طريق منزل بورقيبة – تونس ولم يجد بقية المواطنين سوى انتظار نزول الجسر الذي تعطّل للمرّة الثانية في ظرف شهرين.




  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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