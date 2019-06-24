بنزرت: للمرّة الثانية، تعطّل نزول الجسر المتحرّك لحوالي 3 ساعات

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- شهدت مدينة بنزرت فجر الاثنين 24 جوان، تعطّل نزول الجسر المتحرّك لحوالي 3 ساعات وقد تزامن ذلك مع تواجد سيارة اسعاف تنقل مريضا في حالة حرجة.وقد اضطرت سيارة الاسعاف إلى التوجّه للعاصمة عبر طريق منزل بورقيبة – تونس ولم يجد بقية المواطنين سوى انتظار نزول الجسر الذي تعطّل للمرّة الثانية في ظرف شهرين.