القبض على خطيب أساور الملقّب ب ''حلبودة'' بعد طعنه عون أمن وتشويه وجهه بآلة حادّة

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - تم الأحد 23 جوان القبض على خطيب أساور، محمد المعروف الملقّب ب "حلبودة" وذلك بعد اقدامه بالمرسي على طعن عون أمن في ظهره وتشويه وجهه بآلة حادة.
وحسب ما نقلته قناة ''أم تونيزيا'' فقد تبيّنت السلطات الأمنية أن "حلبودة" مفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية باب سويقة في قضية أخرى تتمثل في تنفيذ عملية براكاج لجندي والاعتداء عليه أيضا بآلة حادة.
يذكر أن الفنانة الاستعراضية أساور كانت احتفلت بخطبتها منذ أقل من أسبوعين.
وحسب ما نقلته قناة ''أم تونيزيا'' فقد تبيّنت السلطات الأمنية أن "حلبودة" مفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية باب سويقة في قضية أخرى تتمثل في تنفيذ عملية براكاج لجندي والاعتداء عليه أيضا بآلة حادة.
يذكر أن الفنانة الاستعراضية أساور كانت احتفلت بخطبتها منذ أقل من أسبوعين.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:43 مصر 2019 : مدغشقر تفرض التعادل على غينيا
- Hier 22:05 سوسة: تنظيم الملتقى الأول لفضاءات المطالعة
- Hier 17:12 الان جيراس يعقد غدا ندوته الصحفية (س9 صباحا)
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:28
|05:00
|03:04
|
32°
|40°
|% 27
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|40°-25
|37°-24
|34°-24
|34°-24
|33°-24
Follow @babnet_Tunisie
(135 690) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 93 862) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 292) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 768) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 567) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 61 406) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 265) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 51 433) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 521) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 490) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 44 950) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 312) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 783) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 646) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 37 930) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 197) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 473) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 482) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 32 898) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 32 806) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: بعد استرجاعه ''باتيندة'' النّداء، حافظ يُبعد ناجي جلول من الأمانة العامة للحزب ويستعد لطرده