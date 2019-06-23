Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Qareat Alfengan  

القبض على خطيب أساور الملقّب ب ''حلبودة'' بعد طعنه عون أمن وتشويه وجهه بآلة حادّة

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - تم الأحد 23 جوان القبض على خطيب أساور، محمد المعروف الملقّب ب "حلبودة" وذلك بعد اقدامه بالمرسي على طعن عون أمن في ظهره وتشويه وجهه بآلة حادة.
وحسب ما نقلته قناة ''أم تونيزيا'' فقد تبيّنت السلطات الأمنية أن "حلبودة" مفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية باب سويقة في قضية أخرى تتمثل في تنفيذ عملية براكاج لجندي والاعتداء عليه أيضا بآلة حادة.
يذكر أن الفنانة الاستعراضية أساور كانت احتفلت بخطبتها منذ أقل من أسبوعين.


  
  
     
  
rtt-be3549b6f5c50a814632615947ce028d-2019-06-23 12:10:12






0 de 0 commentaires pour l'article 184464



Special can 201
    15:30 Maroc - Namibie
    18:00 Sénégal - Tanzanie
    21:00 Algérie - Kenya
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأحد 23 جوان 2019 | 19 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 05:00 03:04
32°
 40° % 27 :الرطــوبة
تونــس 25°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
40°-2537°-2434°-2434°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561292134|184464 11971|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires