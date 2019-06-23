القبض على خطيب أساور الملقّب ب ''حلبودة'' بعد طعنه عون أمن وتشويه وجهه بآلة حادّة

Dimanche 23 Juin 2019



باب نات

- تم الأحد 23 جوان القبض على خطيب أساور، محمد المعروف الملقّب ب "حلبودة" وذلك بعد اقدامه بالمرسي على طعن عون أمن في ظهره وتشويه وجهه بآلة حادة.وحسب ما نقلته قناة ''أم تونيزيا'' فقد تبيّنت السلطات الأمنية أن "حلبودة" مفتش عنه لفائدة الشرطة العدلية باب سويقة في قضية أخرى تتمثل في تنفيذ عملية براكاج لجندي والاعتداء عليه أيضا بآلة حادة.يذكر أن الفنانة الاستعراضية أساور كانت احتفلت بخطبتها منذ أقل من أسبوعين.