الطاهر بن حسين: وسيم ميغالو لو يترشح للرئاسة سيتقدّم على كل من الغنوشي والشاهد

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- قال الناشط السياسي الطاهر بن حسين في مداخلته عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان قيس سعيد استاذ قانون دستوري "فلتة" ولكنه لا يستطيع انى يصبح رئيسا.واضاف الطاهر بن حسين " لا يمكن ان نضع قيس سعيد رئيسا لانه لا يفقه شيئا في عالم السياسة متابعا" مانجموش نحطو لحام رئيس خاترشي باهي في مهنتو".واكد الطاهر بن حسين ان خطاب الشعبوية هو المنتشر في تونس وفي العالم مضيفا " وسيم ميغالو كان يترشح للرئاسة يجيب اكثر من الغنوشي والشاهد.