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الصحبي بن فرج لنبيل القروي: نحن ننقح القانون الانتخابي لتتفرغ أنت وكل أهل الخير للعمل الخيري وحتى لا يشغلكم العمل السياسي

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - وجه النائب عن كتلة الائتلاف الصحبي بن فرج الثلاثاء 18 جوان رسالة للمترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي و ذلك على خلفية الرسالة التي توجه بها القروي للنواب مستنكرا فيها تنقيح القانون الانتخابي.

وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك مخاطبا نبيل القروي " نحن ننقح القانون الانتخابي لتتفرغ أنت وكل أهل الخير للعمل الخيري وكي لا يشغلكم العمل السياسي".


وكان المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي قد توجه برسالة الى نواب البرلمان يستجديهم عدم تنقيح القانون الانتخابي.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 184152

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 18 Juin 2019 à 14h 45m |           
الدولة في خدمة المواطن. شاخت عندك سي نبيل

Ali75  (Tunisia)  |Mardi 18 Juin 2019 à 14h 30m |           
تونس 2019 اللي قلبه على الزواولة و يحب يعوانهم مخيلوشي يوصل للحكم. معروفين في شكون تخدموا انتم : في رؤوس الاموال و رجال الاعمال اما الزوالي عندكم خارج القاموس و اللي يفكر في الفقراء متخليوشي يوصل للحكم بش الفقير في هالبلاد يقعد ديما في العفس.



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