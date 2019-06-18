Mardi 18 Juin 2019
باب نات - وجه النائب عن كتلة الائتلاف الصحبي بن فرج الثلاثاء 18 جوان رسالة للمترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي و ذلك على خلفية الرسالة التي توجه بها القروي للنواب مستنكرا فيها تنقيح القانون الانتخابي.
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك مخاطبا نبيل القروي " نحن ننقح القانون الانتخابي لتتفرغ أنت وكل أهل الخير للعمل الخيري وكي لا يشغلكم العمل السياسي".
وكان المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي قد توجه برسالة الى نواب البرلمان يستجديهم عدم تنقيح القانون الانتخابي.
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك مخاطبا نبيل القروي " نحن ننقح القانون الانتخابي لتتفرغ أنت وكل أهل الخير للعمل الخيري وكي لا يشغلكم العمل السياسي".
وكان المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي قد توجه برسالة الى نواب البرلمان يستجديهم عدم تنقيح القانون الانتخابي.
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Par:Ali75 (Tunisia )
Sur: الصحبي بن فرج لنبيل القروي: نحن ننقح القانون الانتخابي لتتفرغ أنت وكل أهل الخير للعمل الخيري وحتى لا يشغلكم العمل السياسي