معز بن نصر: نبيل القروي يمرّ من ''الحب إلّي كواني'' إلى ''القانون إلّي شواني''

Mardi 18 Juin 2019



باب نات

- قال عضو المجلس الوطني لحزب تحيا تونس معز بن نصر الاثنين 17 جوان، إنّ نبيل القروي باستغلاله لقناة نسمة فهو يمرّ من "الحب إلّي كواني" إلى "القانون إلّي شواني".وأفاد معز بن نصر في حوار على موجات إذاعة جوهرة أف أم أنّ صاحب قناة نسمة لعب على عاطفة الشعب وإستدراجه "فنان في إستدراج الرأي العام واستعطافه".وندّد بن نصر باستغلال نبيل القروي لقناته للّعب على مشاعر النّاس وحالتهم الإجتماعيّة الضعيفة، وقال إنّ القناة فتحت أبوابها ومنابرها لشفيق جراية الّذي كانت له علاقات مشبوهة تربطه بالنّاشط السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج الذي وصفه بـ "الارهابي"، وجراية اليوم يساند مشروع نبيل القروي، وهو جزء من اللعبة السياسية.