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عبير موسي تحذّر الشاهد والنهضة وتصرّح : أنا لست ظاهرة عابرة أنا عابرة للقارات

Mardi 18 Juin 2019

Mardi 18 Juin 2019
باب نات - قالت الاثنين 17 جوان، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنها ليست ظاهرة عابرة كما صرّح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وصرّحت خلال استضافتها في قناة فرانس 24 إن اشعاع حزبها داخل وخارج تونس أربك الاخوان وجعلهم يسعون للانقلاب على قانون اللعبة بتحوير القانون الانتخابي بفصل فضفاض حسب وصفها.

واعتبرت أن تعديل القانون الانتخابي قبل شهر من انطلاق عملية الترشحات جريمة وقالت " نحذّر الطبقة السياسة وكتلة الاخوان وكتلة الشاهد من خطورة الانقلاب على قوانين اللعبة".


وشدّدت على أنه حتى التنقيح الذي يتحدّث عن تمجيد الديكتاتورية لا ينطبق عليها وقالت " أنا غير معنية بهذا التنقيح ولا أمجد الديكتاتورية وانتهاك حقوق الانسان بل أنا أمجّد منجزات الدولة الوطنية" مضيفة أن مرحلة بن علي فيها الأبيض والأسود حسب تعبيرها.
وبخصوص تحالفاتها في حال فوزها في الانتخابات أفادت عبير موسي بأن التحالفات ستقوم على أساس حكومة خالية من الاخوان ومن عصافيرها النادرة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184133

Mavb2013  (Tunisia)  |Mardi 18 Juin 2019 à 09h 50m |           
Quand on voit le nombre de fois que cette ignorante est invité par la chaine france 24, on comprend qui sont ceux qui veulent le mal à notre pays



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