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منصف حمدون : أي شخص يتوفّي في المستشفى يمكن أخذ عينيه !

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - قال الخميس 13 جوان، رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول منصف حمدون، إن أيّ شخص يتوفى في المستشفى يمكن أخذ عينيه ما لم تقدم العائلة اعتراضا كتابيّا على ذلك بعد وفاته وتودعه بإدارة المستشفى. وفق تصريحه لجريدة الصباح.

ويأتي تصريح حمدون، على خلفية الجدل الذي تم اثارته بعد تسلّم عائلة لجثة ابنها من مستشفى شارل نيكول واكتشافها أنه تم اقتلاع عينيه من مكانهما.
وعلى اثر ذلك قرّرت العائلة مقاضاة الطبيب الذي أخذ عيني المتوفي إلا أنه تم الاستماع إليه والابقاء عليه بحالة سراح.


  
  
     
  
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