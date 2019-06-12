الصحبي بن فرج: انتخاب نبيل القروي رئيسا الخطوة ما قبل الاخيرة لتدمير التجربة الديمقراطية وعودة الاستبداد

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- علق النائب الصحبي بنفرج على نتائج استطلاعات الراي والتي تضع نبيل القروي في مقدمة المترشحين الذين يحضون بثقة التونسيين للانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال الصحبي بنفرج في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك انتخاب نبيل القروي رئيسا الخطوة ما قبل الاخيرة لتدمير التجربة الديمقراطية ىوعودة المتبد العادل الكفئ.وكتب الصحبي بن فرج في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدويينة التالية " يوم غرة ماي 2019 كتبتُ أن التونسيين قد يستفيقون يوما على ان الجمهورية التونسية أصبح يترأسها السيد نبيل القروي ويسيّر حكومتها خليل تونس ويقود برلمانها شخصية من وراء البحارهذا بالطبع اذا تمكنا أصلا من تشكيل حكومة بعد الانتخابات ولم نقع في فخ البلوكاج(وصول اربعة او خمس كتل برلمانية لا تتجاوز الاربعين مقعدا ولا يمكنها التحالف فيما بينها).النتيجة الطبيعية لثمانية سنوات من من فشل الحكومات المتعاقبة وثماني سنوات من المراهقة السياسية الحزيية المزمنة وثمانية سنوات من العبث السياسي والجمعياتي والقانوني والاعلامي.وهي الخطوة ما قبل الاخيرة قبل تدمير التجربة الديموقراطية نهائيا والتمهيد جديًّا لعودة نظام "المستبد الكفئ و القوي والعادل " تحت شعار "أعطيني قرطلّتي ما حاجتي بعنب".