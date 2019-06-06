زياد الهاني: يتطاولون على شكري بلعيد كما تطاولوا على بورقيبة

Jeudi 06 Juin 2019
باب نات - قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان هنالك من يتطاول على الشهيد شكري بلعيد كما تطاولوا من قبل على الزعيم الحبيب بورقيبة وذبك فب رده على تصريحات النائب عماد الدايمي الذي قال ان بلعيد كان مقربا من النظام السابق.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك:
"قالوا ما قالوه في الزعيم الحبيب بورقيبة للتقليل من مكانته وشأنه، لكن هل أفلحوا في شيء!؟
ظل الزعيم هو الزعيم، علم في سماء تونس وصفحة عز وفخر في تاريخها..
اليوم يتطاولون على شهيد الوطن القائد المناضل الوطني والقومي شكري بلعيد. شكري الذي سجل اسمه ومسيرته بنسائم من حب في ذاكرة التونسيين وأحرف من ذهب في سجلات مقارعة الاستبداد بتاريخ تونس.
وحدهم المناضلون الصادقون الذين افتدوا تونس بأعمارهم وأخلصوا لها، هم الذين سيذكرهم التاريخ. "
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك:
"قالوا ما قالوه في الزعيم الحبيب بورقيبة للتقليل من مكانته وشأنه، لكن هل أفلحوا في شيء!؟
ظل الزعيم هو الزعيم، علم في سماء تونس وصفحة عز وفخر في تاريخها..
اليوم يتطاولون على شهيد الوطن القائد المناضل الوطني والقومي شكري بلعيد. شكري الذي سجل اسمه ومسيرته بنسائم من حب في ذاكرة التونسيين وأحرف من ذهب في سجلات مقارعة الاستبداد بتاريخ تونس.
وحدهم المناضلون الصادقون الذين افتدوا تونس بأعمارهم وأخلصوا لها، هم الذين سيذكرهم التاريخ. "
En continu
- Hier 18:53 صدق ماركس وهو كذوب..
- Hier 16:23 بطولة المغرب - الوداد البيضاوي يحرز اللقب
- Hier 12:55 المصري محمد معروف يدير لقاء تونس والعراق
- Hier 12:04 الجهيناوي في زيارة عمل إلى نيويورك
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:03
|19:38
|16:09
|12:25
|04:59
|03:06
|
23°
|23°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|23°-21
|39°-24
|40°-26
|42°-29
|36°-22
Follow @babnet_Tunisie
( 74 242) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 358) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 65 390) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 53 937) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 089) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 39 794) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 733) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 38 960) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 38 144) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 36 306) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 509) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 35 124) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 34 201) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 815) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 419) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 32 876) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 834) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 32 415) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 226) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 30 118) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
Par:sayada (France )
Sur: ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء من الأمن في الحرم المكي