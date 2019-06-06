زياد الهاني: يتطاولون على شكري بلعيد كما تطاولوا على بورقيبة

Jeudi 06 Juin 2019



باب نات

- قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك ان هنالك من يتطاول على الشهيد شكري بلعيد كما تطاولوا من قبل على الزعيم الحبيب بورقيبة وذبك فب رده على تصريحات النائب عماد الدايمي الذي قال ان بلعيد كان مقربا من النظام السابق.وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك:"قالوا ما قالوه في الزعيم الحبيب بورقيبة للتقليل من مكانته وشأنه، لكن هل أفلحوا في شيء!؟ظل الزعيم هو الزعيم، علم في سماء تونس وصفحة عز وفخر في تاريخها..اليوم يتطاولون على شهيد الوطن القائد المناضل الوطني والقومي شكري بلعيد. شكري الذي سجل اسمه ومسيرته بنسائم من حب في ذاكرة التونسيين وأحرف من ذهب في سجلات مقارعة الاستبداد بتاريخ تونس.وحدهم المناضلون الصادقون الذين افتدوا تونس بأعمارهم وأخلصوا لها، هم الذين سيذكرهم التاريخ. "