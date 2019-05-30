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فيصل التبيني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

Jeudi 30 Mai 2019

Jeudi 30 Mai 2019
باب نات - افاد النائب فيصل التبيني أنه سيكون مرشح الشمال الغربي والجهات المهمشة والأحياء الشعبية والفلاحين وهواة الصيد”وأعلن على المباشر ترشحه للانتخابات الرئاسية".
وأضاف النائب في حوار على قناة "نسمة" أن يوسف الشاهد ونبيل القروي لا يشبهان الفلاحين الذين ينتمي إليهم.
وتابع فيصل التبيني لم يكن ينوي الترشح لكنه قرر ذلك حين أصبح الترشح حكرا على سكان الشريط الساحلي والبلدية".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 183188

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 12h 46m |           
فيصل التبيني

فيصل التبيني

Karimyousef  (France)  |Jeudi 30 Mai 2019 à 11h 53m |           
Le cirque continue.c'est lamentable



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