فيصل التبيني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

Jeudi 30 Mai 2019



باب نات

- افاد النائب فيصل التبيني أنه سيكون مرشح الشمال الغربي والجهات المهمشة والأحياء الشعبية والفلاحين وهواة الصيد”وأعلن على المباشر ترشحه للانتخابات الرئاسية".وأضاف النائب في حوار على قناة "نسمة" أن يوسف الشاهد ونبيل القروي لا يشبهان الفلاحين الذين ينتمي إليهم.وتابع فيصل التبيني لم يكن ينوي الترشح لكنه قرر ذلك حين أصبح الترشح حكرا على سكان الشريط الساحلي والبلدية".