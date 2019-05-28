هيثم المكي: الاتحاد و الجبهة سيشتغلان كرونيكورات عند الرئيس القروي

Mardi 28 Mai 2019



باب نات

- قال هيثم المكي في برنامج ميدي شو تعليقا على اعلان صاحب قناة نسمة نبيل القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية انه لا يستغرب انتهازية مواقف النهضة و النداء من نبيل القروي و صمتهم على تجاوزاته ، لكنه يستغرب صمت الاتحاد قلعة حشاد الذي أصبح يدافع و يساند متهرّب من الضرائب و يستغل قناته للدعاية السياسية لفائدته ، كما يستغرب موقف الجبهة الشعبية التي تبلع لسانها عندما يتعلق الأمر بنبيل القروي لانها صحبة الاتحاد ضيوف قارين في القناة و قد يشتغلون كرونيكورات اذا فاز القروي بالرئاسة .