بنديرمان... نبيل القروي رئيس جمهورية وعبير موسى رئيسة حكومة

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - سخر الفنان بيرم الكيلاني " بنديرمان" في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك من قرار مدير قناة نسمة الترشح للانتخابات الرئاسية قائلا" بان نبيل القروي سيكون رئيسا لتونس وعبير موسى ستكون رئيسة حكومة.
وكتب بنديرمان في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " استقبل رئيس الدّولة السّيد نبيل القروي رفقة مستشاره الاعلامي محمد امين مطيراوي، رئيسة الحكومة عبير موسي لتباحث الأوضاع الاقليميّة.
وقد خصّ القناة الوطنيّة نسمة بحوار خاصّ و جريء،حول سبل تدعيم اطعام الفقراء، و تحسين اوضاعم الاجتماعيّة.
هذا و قد قام باستئناف القضيّة رقم 460، ضدّ منظمة iwatch، و مطالبته بالحكم على جميع افرادها.
و في اطار الحرص على استقرار الوضع الامني، قام قائد القوّات المسلّحة بالمشاركة في مناورات عسكريّة مع القوّات المختصّة تحضيرا للهجوم النهائي على الارهابيّين.
و في نفس الاطار استقبل رجل الاعمال التونسي طارق بن عمار للبحث عن سبل للمساهمة في اشعاع تونس بالخارج
وكتب بنديرمان في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " استقبل رئيس الدّولة السّيد نبيل القروي رفقة مستشاره الاعلامي محمد امين مطيراوي، رئيسة الحكومة عبير موسي لتباحث الأوضاع الاقليميّة.
وقد خصّ القناة الوطنيّة نسمة بحوار خاصّ و جريء،حول سبل تدعيم اطعام الفقراء، و تحسين اوضاعم الاجتماعيّة.
هذا و قد قام باستئناف القضيّة رقم 460، ضدّ منظمة iwatch، و مطالبته بالحكم على جميع افرادها.
و في اطار الحرص على استقرار الوضع الامني، قام قائد القوّات المسلّحة بالمشاركة في مناورات عسكريّة مع القوّات المختصّة تحضيرا للهجوم النهائي على الارهابيّين.
و في نفس الاطار استقبل رجل الاعمال التونسي طارق بن عمار للبحث عن سبل للمساهمة في اشعاع تونس بالخارج
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Par:karimyousef (France )
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