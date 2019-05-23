الملعب القابسي يقاضي عبد السلام السعيداني بعد اتهامه لإدارة الفريق بمحاولة شراء المباراة ضد النادي البنزرتي

Jeudi 23 Mai 2019



باب نات

- أعلن مساء الاربعاء 22 ماي، الناطق الرسمي باسم الملعب القابسي، مراد بالطيب، إن الفريق قرّر مقاضاة رئيس النادي الرياضي البنزرتي عبد السلام السعيداني.وصرّح بالطيب لبرنامج الاربعاء الرياضي على القناة الوطنية بأن السعيداني معروف بشذوذ في تصرفاته وتدخلاته وتصريحاته نافيا صحّة ما صرّح به السعيداني حول اتصال أطراف من الملعب القابسي به لطلب شراء المباراة ضد النادي البنزرتي.من جانبه تدخّل السعيداني في نفس البرنامج وجدّد تأكيده على اتصال أطراف من الملعب القابسي به وطلبها شراء المباراة ضد البنزرتي مقابل 250 ألف دينار حسب ما صرّح به سابقا.يذكر أن النادي البنزرتي تمكّن الاربعاء 22 ماي من تحقيق الانتصار على الملعب القابسي بهدفين مقابل هدف وذلك بعد 8 هزائم متتالية.