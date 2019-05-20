الغنوشي لفرانس 24 : عبير موسي ظاهرة عابرة لا تزعجنا ونحن بانتظار العصفور النادر لدعمه في الرئاسية

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - قلّل الاثنين 20 ماي، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من أهمية الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي الذي منحته بعض شركات سبر الآراء مراكز متقدّمة في نوايا التصويت.
وقال الغنوشي في حوار لقناة فرانس 24 على هامش زيارته إلى فرنسا إن عبير موسي لا تزعج حركة النهضة وهي مجرّد ظاهر عابرة حسب وصفه.
واعتبر الغنوشي أن صعود عبير موسي أمر طبيعي في ظل الصعوبات التى تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي مشيرا إلى أن عبير موسي تستغل هذه الصعوبات لتوليد نوع من الحنين إلى الماضي.
وصرّح الغنوشي بأن ذلك أمر طبيعي تعيش على وقعه كل الثورات واستدرك قائلا "الشعب التونسي لن يقبل بالعودة إلى الوراء لعهد بن علي فمن ذاق طعم الحرية لن يعود للاستبداد مهما كانت الصعوبات".
وفي سياق آخر جدّد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تأكيده على أن النهضة وعلى عكس انتخابات 2014 لن تلتزم الحياد في علاقة بالانتخابات الرئاسية.
وقال "النهضة هي اليوم الحزب الأكبر في البرلمان واحتلت المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية وبالتالي فإن من واجبها المشاركة حفاظا على الديمقراطية.
وأشار إلى أن النهضة لم تحدد بعد موقفها إما المشاركة بمرشح نهضوي أو رشّح توافقي وقال إن الحركة لا تزال بانتظار العصفور النادر الذي ستدعمه في الرئاسية".
وقال الغنوشي في حوار لقناة فرانس 24 على هامش زيارته إلى فرنسا إن عبير موسي لا تزعج حركة النهضة وهي مجرّد ظاهر عابرة حسب وصفه.
واعتبر الغنوشي أن صعود عبير موسي أمر طبيعي في ظل الصعوبات التى تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي والسياسي مشيرا إلى أن عبير موسي تستغل هذه الصعوبات لتوليد نوع من الحنين إلى الماضي.
وصرّح الغنوشي بأن ذلك أمر طبيعي تعيش على وقعه كل الثورات واستدرك قائلا "الشعب التونسي لن يقبل بالعودة إلى الوراء لعهد بن علي فمن ذاق طعم الحرية لن يعود للاستبداد مهما كانت الصعوبات".
وفي سياق آخر جدّد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تأكيده على أن النهضة وعلى عكس انتخابات 2014 لن تلتزم الحياد في علاقة بالانتخابات الرئاسية.
وقال "النهضة هي اليوم الحزب الأكبر في البرلمان واحتلت المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية وبالتالي فإن من واجبها المشاركة حفاظا على الديمقراطية.
وأشار إلى أن النهضة لم تحدد بعد موقفها إما المشاركة بمرشح نهضوي أو رشّح توافقي وقال إن الحركة لا تزال بانتظار العصفور النادر الذي ستدعمه في الرئاسية".
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Par:essoltan (France )
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