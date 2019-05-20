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الاعلامي مكي هلال يدعو إلى اصدار قرار يمنع تصوير توزيع المساعدات على المحتاجين

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - دعا الأحد 19 ماي، الاعلامي مكي هلال إلى إصدار قرار يمنع تصوير وعرض المساعدات الخيرية أثناء توزيها على المحتاجين وذلك اقتداء بالأردن التى أصدرت هذا القرار.

وقال مكي هلال "ما أحوجنا إلى قرار كهذا يحفظ كرامة المحتاجين والفقراء ويقطع الطريق أمام المتاجرين بفقر الناس وحاجتهم والذين يقومون بحملات انتخابية قبل الأوان".


وطالب مكي هلال على الأقل باصدار قرار وقتي في الغرض في ظل اقتراب موعد الانتخابات وقال "وأضعف الإيمان قانون مؤقت قبل أن تتصاعد حمى الانتخابات وتزدهر سوق شراء الأصوات".

  
  
     
  
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