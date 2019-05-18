زياد الهاني: قابلت الشاهد وحدثته عن تعيين اشخاص فاسدين يهددون امننا القومي

Samedi 18 Mai 2019
باب نات - كشف الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك انه التقى رئيس الحكومة بوسف الشاهد وحدثه على عدة عدة ملفات حارقة في البلاد.
واضاف الهاني " تحدث مع الشاهد عن ملف تعيينات أشخاص فاسدين أو تلاحقهم شبهات تطال أمننا القومي والتزام تونس بعدم التطبيع مع إسرائيل.
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " تشرفت قبل قليل بمقابلة رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج، وعرضت عليه الملفات التالية:
أولا- في مجال الإعلام:
*أزمة دار «لاپراس/الصحافة اليوم» التي تقف على حافة الإفلاس.
*بعث قطب عمومي للصحافة المكتوبة يضم مؤسستي «دار الصباح» و«دار لاپراس».
*أزمة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي توجب الإسراع بإلحاقها بالمرفق العمومي.
*عملية التحيل التي تعرض لها الصحفيون على يد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي أصدر قرارا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، ونشره في الرائد الرسمي دون أن يضمنه النص الكامل للاتفاقية كما يوجبه الفصل 40 من مجلة الشغل، وهو ما يجعل هذه الاتفاقية لا قيمة قانونية لها، ومجرد حبر على ورق.
ثانيا- ملف تعيينات أشخاص فاسدين أو تلاحقهم شبهات تطال أمننا القومي والتزام تونس بعدم التطبيع مع إسرائيل. وتهم هذه الملفات وزارات السياحة والصحة والتجارة.
*ثالثا- ملف جريح الرش بسليانة السجين أيمن البهلي، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن. وذلك على خلفية تدوينة بشبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، انتقد فيها موظفا قضائيا، فصدر عليه حكم مشدد ومتعسف على القانون. ونظرا لإصابته بالرش في عينه في أحداث سليانة الشهيرة، فهو مهدد حاليا بالعمى لا قدّر الله لو لم يعجّل بإجراء عملية في الخارج لعدم إمكانية إجراء العملية في تونس. وهو ما يوجب حسب تقرير قاضي تنفيذ العقوبات تمتيعه بعفو خاص حتى يتسنى إنقاذه من عمى محتوم لا قدّر اللّه."
واضاف الهاني " تحدث مع الشاهد عن ملف تعيينات أشخاص فاسدين أو تلاحقهم شبهات تطال أمننا القومي والتزام تونس بعدم التطبيع مع إسرائيل.
وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " تشرفت قبل قليل بمقابلة رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد بدار الضيافة بقرطاج، وعرضت عليه الملفات التالية:
أولا- في مجال الإعلام:
*أزمة دار «لاپراس/الصحافة اليوم» التي تقف على حافة الإفلاس.
*بعث قطب عمومي للصحافة المكتوبة يضم مؤسستي «دار الصباح» و«دار لاپراس».
*أزمة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي توجب الإسراع بإلحاقها بالمرفق العمومي.
*عملية التحيل التي تعرض لها الصحفيون على يد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي أصدر قرارا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، ونشره في الرائد الرسمي دون أن يضمنه النص الكامل للاتفاقية كما يوجبه الفصل 40 من مجلة الشغل، وهو ما يجعل هذه الاتفاقية لا قيمة قانونية لها، ومجرد حبر على ورق.
ثانيا- ملف تعيينات أشخاص فاسدين أو تلاحقهم شبهات تطال أمننا القومي والتزام تونس بعدم التطبيع مع إسرائيل. وتهم هذه الملفات وزارات السياحة والصحة والتجارة.
*ثالثا- ملف جريح الرش بسليانة السجين أيمن البهلي، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن. وذلك على خلفية تدوينة بشبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، انتقد فيها موظفا قضائيا، فصدر عليه حكم مشدد ومتعسف على القانون. ونظرا لإصابته بالرش في عينه في أحداث سليانة الشهيرة، فهو مهدد حاليا بالعمى لا قدّر الله لو لم يعجّل بإجراء عملية في الخارج لعدم إمكانية إجراء العملية في تونس. وهو ما يوجب حسب تقرير قاضي تنفيذ العقوبات تمتيعه بعفو خاص حتى يتسنى إنقاذه من عمى محتوم لا قدّر اللّه."
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