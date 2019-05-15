Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Istannani  

بن علي: تاكدوا اني عائد... بحول الله

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
باب نات - نشر المحامي منير بن صالحة في صفحته الرسمية على الفايسبوك رسالة من الرئيس السابق كان قد وعد بنشرها.
وفيما يلي نص الرسالة :

رسالة موجّهة من الرئيس السابق بن علي الى الرأي العام بتاريخ 15 ماي 2019 , ننشرها بطلب منه مثلما وردت:



” لقد تواترت في المدة الأخيرة عديد التصريحات داخل تونس تداولت اسمي ووضعي الصحي و عددا من المسائل التي تهم شخصي كرئيس سابق للجمهورية التونسية.
واني إذ آليت على نفسي منذ دفعت لمغادرة بلدي ان أتمنى لتونس العزيزة وشعبها أمانا واستقرارا ونماءا ، متحفظا على كل ما من شأنه أن يزيد من اضطراب أوضاعها أو مصاعب احوالها بما يفرضه علي واجب الالتزام الوطني ومسؤولية رجل الدولة تجاه وطنه ، فاني أرفض رفضا تاما ان يتحول شخصي إلى موضوع للتوظيف والاستثمار السياسي.
الحمد الله الذي منّ علينا بموفور صحة وسلامة و عافية أتمناها بل واكثر منها لكل التونسيات والتونسيين وانا أستغرب مما روجه البعض من أخبار تفيد غير ذلك خلفت الاستياء لدينا ولدى عائلتي.
اني اتابع وضع بلادي مثل كل تونسي لا يملك الا ان يتمنى الخير لبلده و لا ارى انّ الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون على بعضهم البعض بل عليهم الانكباب على حماية بلادهم وانقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم ، لقد أخذت فرصتي في تحمل مسؤوليتي الوطنية في قيادة تونس وسنكون في حضرة الله ثم التاريخ ليحكم بما لنا وبما علينا ، بما انجزنا وبما لم ننجز ولكننا لم نزايد حين كنا في موقع المسؤولية على من سبقنا ولم نحاول ركوب صهوة الماضي لتبرير شرعية حاضرنا آنذاك .
اني أدعو كل أفراد شعبي العزيز و أدعو ايضا من يتقلد مسؤولية الحكم اليوم بعدنا إلى التمسك بالأمل في مستقبل بلادهم وتجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن وتأكدوا اني معكم قلبا وقالبا بكل ما أستطيع أن أفعله لفائدة تونس العزيزة التي خدمناها بصدق وإخلاص طيلة خمسين عاما ولم نساوم على استقلالها وسيادتها و حق شعبها في النمو والتقدم .
أشكر كل التونسيات و التونسيين الذين تلقيت منهم آلاف رسائل الحب والتقدير متمنيا لشعبي العزيز التغلب على المصاعب ولتونس الاستقرار والتقدم والازدهار و تاكدوا اني عائد بحول الله ….
و كل رمضان وأنتم بخير.”

  
  
     
  
rtt-c27e5072c39f84d000cd56d904854336-2019-05-15 11:41:44






8 de 8 commentaires pour l'article 182347

Essoltan  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 19h 01m |           
ON NE SE PROSTERNE PAS À CELUI QUI NOUS A SPOLIÉS
PUISQUE LA PRIÈRE DES MORTS EST EXONÉRÉE DES PROSTERNATIONS ...

Citoyenlibre  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 17h 35m |           
هل تتذكر اول كلمة ألقيتها بعد ان أزحت بورقيبة:: قد قلت :: لا مجال لرآسة مدى الحياة ،،، هل تتذكر اجبار الانخراط في صندوق 26/26 والأكواخ ما زالت موجودة طيلة حكمك ،،،هل تتذكر ،،،هل تتذكر،،، اخراج تلاميذ من أقسامها لتجول في الشوارع هاتفتا الله احد بن علي ما كيفو حد ،،، هل تتذكر عندما يمر ركبة من مكان نمنع من الاقتراب او السير لأكثر من ربع ساعة ،،، عد اذا شءت وقف امام العدالة ،،، دوسيك محموم

Legitme  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 15h 16m |           
حسبي الله و نعم الوكيل أنت من دمرت البلاد و العباد أم أنك جعلتها مثل التيوان و نحن لا ندري

Sarra2012  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 14h 19m |           
C'est une arnaque de la part de ben salha. ben ali ne peut pas écrire deux mots.

Essoltan  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 13h 59m |           
Pourquoi va-t-il s'adresser aux Tunisiens , pour nous reprocher " QU'ON L'A PAS COMPRIS " .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 11h 16m |           
محامي يضحك على التونسيين والرسالة لا تحمل بصمات المخلوع الذي لم يتطرق تماما للمليارات التي نهبها ولا للأرواح التي أزهقها أو دعم بها خرسانات الجسور ولا كلمة اعتذار لما اقترفه في حق الشعب .

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 11h 11m |           
ما يحشمش هو وبن صالحة

Portugal  (Portugal)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 10h 49m |           
وجبت محاكمة منير بن صالحة لأنّه ان لم يأتي بالبرهان فهو كذاب اشر



En continu

الخميس 16 ماي 2019 | 11 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:22 16:05 12:23 05:10 03:25
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 14°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1432°-1625°-1522°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13073,6

  • (15 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34500 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mai)   190,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558011452|182347 14485|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires