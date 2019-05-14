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مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطائرة المتجهة لباريس : جيتو حفاة عراة وتو وليتو بالمليارات

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
باب نات - تداولت الثلاثاء 14 ماي، صفحات الفايسبوك، فيديو من الطائرة التى تنقّل على متنها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام باتجاه فرنسا.

وأظهر الفيديو أن مسافرة ثارت غضبا بعد أن رأت الغنوشي وصهره وصرخت مستهجنة "هوما مالأول جاو بالقتل والذبح وقتلو الرجال، قلبي يبكي على بلادي الي صاير فيها تو عمرو ما صار عباد تساسي في الشوارع وهاذم جاو حفاة عراة وتو ولّى عندهم المليارات".


وتابعت مستنكرة مهاجمة الغنوشي وصهره "تو كي قربت الانتخابات ولّيتو تطلعو في الطيارة مع المواطنين؟؟ شبيكم ما خذيتوش الbusiness؟؟ خاطر الانتخابات قريبة تعملو في الشعبوية".

يذكر أن الغنوشي بدأ الاثنين 13 ماي رحلة إلى باريس سيجتمع فيها بقيادات الحركة في فرنسا وعددا من أفراد الجالية التونسية.


  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 182340

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 22h 32m |           
شلة اليسار الحاقد والملحد بدأت تتقيأ

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 16h 17m |           
هي عبرت عن حقدها واضغانها بطريقة سافلة دنيئة فالله يشفيها
ويظهر ان ناقل الخبر وكاتب المقال يشاطرانها حقدها وضغينتها ولكن لا يملكان شجاعتها فانتشيا بترهاتها وادعائتها وعملا على نشرها تشفيا وحقدا

Bensa94  (France)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 12h 34m |           
Oui madame, après 8 ans de pouvoir de ennahda , la Tunisie est devenus une poubelle, plus de chômage , plus de corruption, plus de crimes...
plus de sucre, plus de semoule, plus de lait , plus d'huile,..
la situation est catastrophique,vive la révolution......
mais les ikhwans sont contents de cette situation

AlHawa  (Germany)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 12h 15m |           
سمعتوش صوت غير صوتها؟ أبدا! هذا دليل على الرد عليها بالسكوت استفزها أكثر و خلاها فرجة كيف القرد! الناس الكل تضحك عليها. بروفو غنوشي بينهم على حقيقتهم و كمل اخدم و احقرهم

Moncef  (Canada)  |Mercredi 15 Mai 2019 à 11h 39m |           
والله بردت عالڤلب،
حالة البلاد تسخف فعلا ملي رجعو الخوانجية، الي هوما اكثر سراق مالطرابلسية. ما قالت كان الحق، وهاذوكم حراير تونس معذبين الخوانجية، احب من احب وكره من كره.
هاذا موقع خوانجي، لابسين مرايات وردي، عايشين عشرة قرون لتالي،
شكرا للمسافرة على صرخة من ڤلب الزوالي، والشباب الي سرقولهم ثورتهم. توة عاجبكم حال البلاد يا روس اللحم؟؟؟

Ryan81  (Tunisia)  |Mardi 14 Mai 2019 à 23h 40m |           
الله وحد الله وحد وبن علي م كيفو حد , والتونسي المجلاغ جلغتو كان تحلت ميسكرها حد



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