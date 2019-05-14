مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطائرة المتجهة لباريس : جيتو حفاة عراة وتو وليتو بالمليارات

Mardi 14 Mai 2019
باب نات - تداولت الثلاثاء 14 ماي، صفحات الفايسبوك، فيديو من الطائرة التى تنقّل على متنها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام باتجاه فرنسا.
وأظهر الفيديو أن مسافرة ثارت غضبا بعد أن رأت الغنوشي وصهره وصرخت مستهجنة "هوما مالأول جاو بالقتل والذبح وقتلو الرجال، قلبي يبكي على بلادي الي صاير فيها تو عمرو ما صار عباد تساسي في الشوارع وهاذم جاو حفاة عراة وتو ولّى عندهم المليارات".
وتابعت مستنكرة مهاجمة الغنوشي وصهره "تو كي قربت الانتخابات ولّيتو تطلعو في الطيارة مع المواطنين؟؟ شبيكم ما خذيتوش الbusiness؟؟ خاطر الانتخابات قريبة تعملو في الشعبوية".
يذكر أن الغنوشي بدأ الاثنين 13 ماي رحلة إلى باريس سيجتمع فيها بقيادات الحركة في فرنسا وعددا من أفراد الجالية التونسية.
وأظهر الفيديو أن مسافرة ثارت غضبا بعد أن رأت الغنوشي وصهره وصرخت مستهجنة "هوما مالأول جاو بالقتل والذبح وقتلو الرجال، قلبي يبكي على بلادي الي صاير فيها تو عمرو ما صار عباد تساسي في الشوارع وهاذم جاو حفاة عراة وتو ولّى عندهم المليارات".
وتابعت مستنكرة مهاجمة الغنوشي وصهره "تو كي قربت الانتخابات ولّيتو تطلعو في الطيارة مع المواطنين؟؟ شبيكم ما خذيتوش الbusiness؟؟ خاطر الانتخابات قريبة تعملو في الشعبوية".
يذكر أن الغنوشي بدأ الاثنين 13 ماي رحلة إلى باريس سيجتمع فيها بقيادات الحركة في فرنسا وعددا من أفراد الجالية التونسية.
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