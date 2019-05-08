Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Awal Qaleb  

للسنة الثامنة على التوالي ...مطعم صغير في الكبارية يواصل تقديم وجبات افطار مجانية للمحتاجين والطلبة وعابري السبيل

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
باب نات - فتح مطعم صغير في منطقة الكبارية وسط مدينة تونس للعام الثامن على التوالي موائده المجانية لإفطار الصائمين مجانا، من طلبة وعابري سبيل وفقراء ومساكين.




وهذه المبادرة انطلقت سنة 2011 من قبل على الهادفي او كما يعرف ب”علي كحلة” وهو صاحب مطعم صغير قام بفتح مطعمه خلال شهر رمضان لهذه المبادرة الاجتماعية النبيلة، لتتواصل على امتداد سنوات وتصبح احدى ميزات منطقة الكبارية خلالهذا الشهر الكريم.



على الهادفي كان في البداية وحده مع عمال مطعمه الصغير لكن ومع الوقت التحق بهذه المبادرة عدد اخر من اهالي الجهة فهناك من تطوع للعمل على اعداد الوجبات والطبخ والتوزيع والغسيل وتنظيم الطاولات وهناك من تطوع بتقديم مساعدات غذائية.


  
  
     
  
rtt-dd3fe3467409e6f745b0eaa4b6e27efd-2019-05-08 14:39:48






0 de 0 commentaires pour l'article 181986



En continu

الأربعاء 08 ماي 2019 | 3 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:16 16:04 12:23 05:17 03:36
26°
 29° % 44 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-1828°-1728°-1929°-1922°-16
  • Avoirs en devises
    12855,8

  • (8 mai)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,34894 DT        1$ =2,99627 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mai)   775,9 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557325500|181986 1351|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires