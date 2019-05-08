للسنة الثامنة على التوالي ...مطعم صغير في الكبارية يواصل تقديم وجبات افطار مجانية للمحتاجين والطلبة وعابري السبيل

Mercredi 08 Mai 2019



باب نات

- فتح مطعم صغير في منطقة الكبارية وسط مدينة تونس للعام الثامن على التوالي موائده المجانية لإفطار الصائمين مجانا، من طلبة وعابري سبيل وفقراء ومساكين.وهذه المبادرة انطلقت سنة 2011 من قبل على الهادفي او كما يعرف ب”علي كحلة” وهو صاحب مطعم صغير قام بفتح مطعمه خلال شهر رمضان لهذه المبادرة الاجتماعية النبيلة، لتتواصل على امتداد سنوات وتصبح احدى ميزات منطقة الكبارية خلالهذا الشهر الكريم.على الهادفي كان في البداية وحده مع عمال مطعمه الصغير لكن ومع الوقت التحق بهذه المبادرة عدد اخر من اهالي الجهة فهناك من تطوع للعمل على اعداد الوجبات والطبخ والتوزيع والغسيل وتنظيم الطاولات وهناك من تطوع بتقديم مساعدات غذائية.