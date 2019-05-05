سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - قال الاعلامي سمير الوافي في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " ان الكرونيكوز في قناة الحوار التونسي مايا الكوسري تعيش عقدا نفسية وذلك في رده على تهجمها عليه بعد رفضه الظهور في القناة.
وقال سمير الوافي " مايا الكسوري انسانة " معقدة" ولها مشاكل مع اغلب الاعلاميين في تونس متابعا " الكسوري ليس لها الحق في تكذيبي بخصوص تصريحاتي حول برنامج لمن يجرؤ فقط وعلاقتي بسامي الفهري.
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وتابع سمير الوافي " مايا الكسوري دعت الى منعي من الظهور التلفزي بعد اتهامي باني متورط في ملفات فساد مضيفا " سامي الفهري صاحب القناة التي تشتغل فيها متورط في قضايا كذلك ويبدو انها نسيت ذلك" متابعا " تصريحاتها قمة التناقض والنفاق"
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وقال سمير الوافي " مايا الكسوري انسانة " معقدة" ولها مشاكل مع اغلب الاعلاميين في تونس متابعا " الكسوري ليس لها الحق في تكذيبي بخصوص تصريحاتي حول برنامج لمن يجرؤ فقط وعلاقتي بسامي الفهري.
اقرأ أيضا: لطفي العبدلي لمايا القصوري: ماشي في بالك الى أنت متثقفة وانت بانية بنيا في مخك المقاول متاعها متوفي
وتابع سمير الوافي " مايا الكسوري دعت الى منعي من الظهور التلفزي بعد اتهامي باني متورط في ملفات فساد مضيفا " سامي الفهري صاحب القناة التي تشتغل فيها متورط في قضايا كذلك ويبدو انها نسيت ذلك" متابعا " تصريحاتها قمة التناقض والنفاق"
اقرأ أيضا: لطفي العبدلي لمايا القصوري: يكفي من الغباء وراجعي نفسك ... وارزن
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Par:mandhouj (France )
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