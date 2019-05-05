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سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة

Dimanche 05 Mai 2019

Dimanche 05 Mai 2019
باب نات - قال الاعلامي سمير الوافي في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " ان الكرونيكوز في قناة الحوار التونسي مايا الكوسري تعيش عقدا نفسية وذلك في رده على تهجمها عليه بعد رفضه الظهور في القناة.

وقال سمير الوافي " مايا الكسوري انسانة " معقدة" ولها مشاكل مع اغلب الاعلاميين في تونس متابعا " الكسوري ليس لها الحق في تكذيبي بخصوص تصريحاتي حول برنامج لمن يجرؤ فقط وعلاقتي بسامي الفهري.


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وتابع سمير الوافي " مايا الكسوري دعت الى منعي من الظهور التلفزي بعد اتهامي باني متورط في ملفات فساد مضيفا " سامي الفهري صاحب القناة التي تشتغل فيها متورط في قضايا كذلك ويبدو انها نسيت ذلك" متابعا " تصريحاتها قمة التناقض والنفاق"

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