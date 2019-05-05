سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة

Dimanche 05 Mai 2019



باب نات

- قال الاعلامي سمير الوافي في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " ان الكرونيكوز في قناة الحوار التونسي مايا الكوسري تعيش عقدا نفسية وذلك في رده على تهجمها عليه بعد رفضه الظهور في القناة.وقال سمير الوافي " مايا الكسوري انسانة " معقدة" ولها مشاكل مع اغلب الاعلاميين في تونس متابعا " الكسوري ليس لها الحق في تكذيبي بخصوص تصريحاتي حول برنامج لمن يجرؤ فقط وعلاقتي بسامي الفهري.وتابع سمير الوافي " مايا الكسوري دعت الى منعي من الظهور التلفزي بعد اتهامي باني متورط في ملفات فساد مضيفا " سامي الفهري صاحب القناة التي تشتغل فيها متورط في قضايا كذلك ويبدو انها نسيت ذلك" متابعا " تصريحاتها قمة التناقض والنفاق"