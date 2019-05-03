مع تواصل إضراب قطاع نقل المحروقات ... زياد الهاني يطالب اتحاد الشغل بحل النقابات المتمرّدة

Vendredi 03 Mai 2019



باب نات

- طالب الإعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الاتحاد العام التونسي للشغل بحل نقاباته الاساسية المتمردة وذلك على خلفية تصريح محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بأن مواصلة الإضراب في قطاع نقل المحروقات أصبح غير قانوني.وكان احد سائقي شاحناتالمحروقات أكــد صباح اليوم في تصريح لاذاعة شمس اف أم بأنه لم يتم رفع اضراب أعوان نقل المحروقات في رادس .وقال " أن الاتفاق الذي تم امضائه مساء أمس لا يمثلنا ...مشيرا الى أن أغلب العاملين في القطاع لم يلتحقوا بعملهم.ويطالب العاملين في قطاع المحروقات بتصنيف سلكهم ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة." محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، يصرح الآن على «شمس آف آم» بأن مواصلة الإضراب في قطاع نقل المحروقات أصبح غير قانوني بعد الاتفاق الذي تم إمضاؤه أمس.إذن؟ ما هو المطلوب فعله في مواجهة المتمسكين بإيذاء التونسيين والاستقواء على الدولة والقانون؟بكل بساطة مطلوب سحق التمرد بتطبيق القانون..مطلوب حل النقابات الأساسية المتمردة وإحالة مسؤوليها على القضاء لمحاكمتهم والزج بهم في السجن، والطرد الفوري لكل السواق الذين يرفضون العمل.لا تهاون ولا شفقة ولا رحمة بالفوضويين والمخربين المتطاولين على الدولة والمنتهكين لمصالح الوطن."