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بولبابه سالم: لا يمكن اختزال قضايا المرأة في نساء الصالونات

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - انتقد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم النخب النسوية التونسية اللواتي يجهلن واقع المرأة الريفية و تونس العميقة ، و اضاف في برنامج هنا تونس الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي أن التونسيين اكتشفوا في فاجعة السبالة نساء مناضلات من أجل لقمة العيش يعملن في ظروف لاانسانية و عاجزات عن توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بينما تناضل بعض النخب النسوية من اجل المساواة في الارث.

من ناحبة اخرى قال بولبابه سالم ان الفترة التي تعقب الثورات يحكمها هواة لذلك اصطدمت النهضة وحلفاؤها بالواقع التونسي فسقطت الطوباوية الاسلامية ، ثم يعود النظام القديم الى الحكم وهو ما حدث في 2014 لأن النداء هو تجمع مرسكل ، و في المرحلة الثالثة تأتي نخب جديدة تستفيد من تجربة السابقين .



  
  
     
  
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