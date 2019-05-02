الصحبي بن فرج: قريبا سيتباكون لأن نبيل القروي يرؤسهم والجمعيات الخيرية ضحكت عليهم

Jeudi 02 Mai 2019
باب نات - علّق النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج الخميس 2 ماي على صعود صاحب قناة نسمة نبيل القروي في استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك :
" قريبا سيتباكون لأن نبيل القروي يرؤسهم والجمعيات الخيرية ضحكت عليهم"، مضيفا " يدمرون كل شيئ أمامهم، يشوّهون كل اجتهاد يعترضهم، يسخرون من كل حزب يمر أمامهم، يطلقون النار على كل شخص يتحرك ......ثم يستغربون أن نبيل القروي يتصدر نوايا التصويت".
وفي ما يلي تدوينة الصحبي بن فرج:
"يدمرون كل شيئ أمامهم، يشوّهون كل اجتهاد يعترضهم، يسخرون من كل حزب يمر أمامهم، يطلقون النار على كل شخص يتحرك ......ثم يستغربون أن نبيل القروي يتصدر نوايا التصويت
وقريبا ....سيتباكون لان نبيل القروي يرؤسهم، ولان جمعيات تحيّلت عليهم وتحولت الى احزاب تشكل برلمانهم وأحزاب رأس مالها الوحيد هو الماضي المستبد وأحزاب يعادونها تتحكم في المشهد
ثم سيدعون الناس للخروج الى الشوارع لإسقاط المنظومة الديموقراطية التي خنقوها بأيديهم، وسيصلّون من أجل قرارا يأتي من وراء البحار، وبيان ينهي المهزلة ....... التي صنعوها بأنفسهم
هم أصلا يعلمون أن كل حركة يقوم بها نبيل القروي إنما هي خطوة نحو الترشح ونحو السلطة ونحو الرئاسة
هم أيضا يعلمون ان نبيل القروي يملك الخلطة السحرية التي توصله لما يخطط له بعناية(غير إلاهية): مال/علاقات/إعلام/إعانات إجتماعية........
وهم يعلمون علم اليقين أن كل ذلك يتم ضد القانون العام وخارج قانون اللعبة وحتى خارج قانون الطبيعة والاخلاق والسياسة
ومع ذلك يغمضون أعينهم، ويكتفون بلعن وتكذيب مؤسسات سبر الآراء......ليستفيقوا بعد فوات الاوان".
وقال الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك :
" قريبا سيتباكون لأن نبيل القروي يرؤسهم والجمعيات الخيرية ضحكت عليهم"، مضيفا " يدمرون كل شيئ أمامهم، يشوّهون كل اجتهاد يعترضهم، يسخرون من كل حزب يمر أمامهم، يطلقون النار على كل شخص يتحرك ......ثم يستغربون أن نبيل القروي يتصدر نوايا التصويت".
وفي ما يلي تدوينة الصحبي بن فرج:
"يدمرون كل شيئ أمامهم، يشوّهون كل اجتهاد يعترضهم، يسخرون من كل حزب يمر أمامهم، يطلقون النار على كل شخص يتحرك ......ثم يستغربون أن نبيل القروي يتصدر نوايا التصويت
وقريبا ....سيتباكون لان نبيل القروي يرؤسهم، ولان جمعيات تحيّلت عليهم وتحولت الى احزاب تشكل برلمانهم وأحزاب رأس مالها الوحيد هو الماضي المستبد وأحزاب يعادونها تتحكم في المشهد
ثم سيدعون الناس للخروج الى الشوارع لإسقاط المنظومة الديموقراطية التي خنقوها بأيديهم، وسيصلّون من أجل قرارا يأتي من وراء البحار، وبيان ينهي المهزلة ....... التي صنعوها بأنفسهم
هم أصلا يعلمون أن كل حركة يقوم بها نبيل القروي إنما هي خطوة نحو الترشح ونحو السلطة ونحو الرئاسة
هم أيضا يعلمون ان نبيل القروي يملك الخلطة السحرية التي توصله لما يخطط له بعناية(غير إلاهية): مال/علاقات/إعلام/إعانات إجتماعية........
وهم يعلمون علم اليقين أن كل ذلك يتم ضد القانون العام وخارج قانون اللعبة وحتى خارج قانون الطبيعة والاخلاق والسياسة
ومع ذلك يغمضون أعينهم، ويكتفون بلعن وتكذيب مؤسسات سبر الآراء......ليستفيقوا بعد فوات الاوان".
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Par:mongi (Tunisia )
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