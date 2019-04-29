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مصطفى بن أحمد: من يُفكّرون في إسكاتي يمضمضو…

Lundi 29 Avril 2019

Lundi 29 Avril 2019
باب نات - لوّح رئيس كتلة الائتلاف الوطني مُصطفى بن أحمد بالاستقالة من حزب حركة “تحيا تونس”، مؤكّدا في تدوينة نشرها الإثنين 29 أفريل على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك استعداده “للدفاع عن حياته من أجل حرية تفكيره وإبداء رأيه
وأضاف بن أحمد في تدوينته “لذا من يُفكّرون في إسكاتي يمضمضو… وأقصى ما يمكن أن ينتزعوه منّي هو نخلّيهالهم واسعة وعريضة… وللحديث بقية”.


  
  
     
  
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