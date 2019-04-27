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زياد الهاني: من اعتدوا على عبد الحميد الجلاصي مجرمون تتوجب معاقبتهم بمحاكمتهم وطردهم من الجامعة

Samedi 27 Avril 2019

Samedi 27 Avril 2019
باب نات - عبر الاعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك عن تضامنه مع القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي على خلفية تعرضه للعنف في كلية منوبة .
وطالب زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك بضرورة طرد المتورطين في عملية الاعتداء التي وصفها بالهمجية.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية ز
" لصدمة!!

هذا ما شعرت به الآن وأنا أشاهد فيديو يصور الاعتداء على القيادي بحركة النهضة السيد عبد الحميد الجلاصي وإخراجه بالقوة من داخل الحرم الجامعي بمنوبة من قبل مجموعة من الهمج!!
ما حصل من اعتداء خطير، وفيه تعدّ على حرمة الجامعة التونسية وعلى أبسط قواعد وقيم الديمقراطية..
المعتدون الأوباش لا يستحقون صفة الطلبة بل مجرمون تتوجب معاقبتهم بمحاكمتهم وطردهم من الجامعة التي دنسوها بفعلهم المشين. وإذا تبين أن الاعتداء تقف خلفه جهة نقابية أو سياسية، فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها كائنة من تكون.
الخزي والعار لكل الذين حاولوا تبرير الاعتداء المشين أو سكتوا عن إدانته، وللهمج المعتدين الذين تتوجب مقاومتهم هم ومن يحركهم بالقانون، قبل أن يستفحل خطرهم ويُدخلوا البلاد في دوامة من العنف والدم، بتقدميتهم الزائفة وثورجيتهم البائسة وتصرفاتهم الحمقاء.3

  
  
     
  
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