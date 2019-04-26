سفير الامارات بتونس أبرز الحاضرين في ندوة صحفية لعبير موسي !

Vendredi 26 Avril 2019



عقدت الجمعة 26 أفريل الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري الحر عبير موسي ندوة صحفية لتقديم المحاور الكبرى للبرنامج الاقتصادي والمالي والاجتماعي للانتخابات المقبلة.وسجّلت الندوة الصحفية حضور سفير دولة الامارات بتونس.وبحسب الأعراف وتقاليد العمل الدبلوماسي فإنّه لا يجوز للسفراء التدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد أو التأثير على القرار السياسي بأي طريقة كانت، كما أنّهم لا يحضرون الندوات الصحفية للأحزاب، وإنّما، في بعض الأحيان، الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات الكبرى، شرط علم السلطات التونسية بتحرّكاتهم.