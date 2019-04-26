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سفير الامارات بتونس أبرز الحاضرين في ندوة صحفية لعبير موسي !

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
عقدت الجمعة 26 أفريل الأمينة العامة للحزب الحر الدستوري الحر عبير موسي ندوة صحفية لتقديم المحاور الكبرى للبرنامج الاقتصادي والمالي والاجتماعي للانتخابات المقبلة.
وسجّلت الندوة الصحفية حضور سفير دولة الامارات بتونس.

وبحسب الأعراف وتقاليد العمل الدبلوماسي فإنّه لا يجوز للسفراء التدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد أو التأثير على القرار السياسي بأي طريقة كانت، كما أنّهم لا يحضرون الندوات الصحفية للأحزاب، وإنّما، في بعض الأحيان، الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات الكبرى، شرط علم السلطات التونسية بتحرّكاتهم.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181236

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 26 Avril 2019 à 16h 42m |           
على وزير الخارجية دعوة هذا السفير،والتنبيه عليه كما تفعل جل البلدان،كالمغرب مثلا



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