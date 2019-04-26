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وليد الفرشيشي: عملت في قناة نسمة ... و نبيل القروي خطر على قدسية انبل مهنة وهي الاعلام.

Vendredi 26 Avril 2019

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - هاجم الكاتب وليد الفرشيشي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك قناة نسمة ومديرها نبيل القروي على خلفية اغلاق القناة.
وقال وليد الفرشيشي الذي اشتغل في قناة نسمة ان القناة مجرد بؤرة ومديرها يعتقد نفسه انه فوق القانون وقام بتوظيف القناة للاحتيال السياسي ولاستغلال الفقراء.

وكتب وليد الفرشيشي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :

" لا أريد ان اكون ذلك الرجل الذي غادر قناة تلفزية ثم شتمها...ومع ذلك لا بأس من تذكير الخلق والخلائق ان نبيل القروي قاطع طريق حقيقي، ارتهن الصحافيين وسخرهم لخدمة اجنداته....صاحب القناة يعتقد انه فوق القانون وقام بتوظيف "جمعيته" للتموقع السياسي والاحتيال على البسطاء فاتحا قناته لتشويه خصومه....(وهذه مسألة سنفصلها قريبا في كتاب)...أعرف أني دخلت الى تلك البؤرة، وقد اعتقدت اني بصدد المساهمة في مشروع اعلامي حقيقي، وكان لي شرف الاعتذار عن سنة قضيتها هناك، اجتهدت خلالها ما امكن للدفاع عن البسطاء، ومع ذلك اجدني مجبرا على التنبيه من خطورة ذلك الرجل لا على الامن القومي فقط وانما أيضا، وهنا مكمن الخطورة، على قدسية انبل مهنة وهي الاعلام....وعلى كاماراد الله....ديوجين"


  
  
     
  
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