وليد الفرشيشي: عملت في قناة نسمة ... و نبيل القروي خطر على قدسية انبل مهنة وهي الاعلام.

Vendredi 26 Avril 2019
باب نات - هاجم الكاتب وليد الفرشيشي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك قناة نسمة ومديرها نبيل القروي على خلفية اغلاق القناة.
وقال وليد الفرشيشي الذي اشتغل في قناة نسمة ان القناة مجرد بؤرة ومديرها يعتقد نفسه انه فوق القانون وقام بتوظيف القناة للاحتيال السياسي ولاستغلال الفقراء.
وكتب وليد الفرشيشي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" لا أريد ان اكون ذلك الرجل الذي غادر قناة تلفزية ثم شتمها...ومع ذلك لا بأس من تذكير الخلق والخلائق ان نبيل القروي قاطع طريق حقيقي، ارتهن الصحافيين وسخرهم لخدمة اجنداته....صاحب القناة يعتقد انه فوق القانون وقام بتوظيف "جمعيته" للتموقع السياسي والاحتيال على البسطاء فاتحا قناته لتشويه خصومه....(وهذه مسألة سنفصلها قريبا في كتاب)...أعرف أني دخلت الى تلك البؤرة، وقد اعتقدت اني بصدد المساهمة في مشروع اعلامي حقيقي، وكان لي شرف الاعتذار عن سنة قضيتها هناك، اجتهدت خلالها ما امكن للدفاع عن البسطاء، ومع ذلك اجدني مجبرا على التنبيه من خطورة ذلك الرجل لا على الامن القومي فقط وانما أيضا، وهنا مكمن الخطورة، على قدسية انبل مهنة وهي الاعلام....وعلى كاماراد الله....ديوجين"
وقال وليد الفرشيشي الذي اشتغل في قناة نسمة ان القناة مجرد بؤرة ومديرها يعتقد نفسه انه فوق القانون وقام بتوظيف القناة للاحتيال السياسي ولاستغلال الفقراء.
وكتب وليد الفرشيشي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" لا أريد ان اكون ذلك الرجل الذي غادر قناة تلفزية ثم شتمها...ومع ذلك لا بأس من تذكير الخلق والخلائق ان نبيل القروي قاطع طريق حقيقي، ارتهن الصحافيين وسخرهم لخدمة اجنداته....صاحب القناة يعتقد انه فوق القانون وقام بتوظيف "جمعيته" للتموقع السياسي والاحتيال على البسطاء فاتحا قناته لتشويه خصومه....(وهذه مسألة سنفصلها قريبا في كتاب)...أعرف أني دخلت الى تلك البؤرة، وقد اعتقدت اني بصدد المساهمة في مشروع اعلامي حقيقي، وكان لي شرف الاعتذار عن سنة قضيتها هناك، اجتهدت خلالها ما امكن للدفاع عن البسطاء، ومع ذلك اجدني مجبرا على التنبيه من خطورة ذلك الرجل لا على الامن القومي فقط وانما أيضا، وهنا مكمن الخطورة، على قدسية انبل مهنة وهي الاعلام....وعلى كاماراد الله....ديوجين"
En continu
- Hier 13:31 نبيل القروي: قناة نسمة تتعرض لمظلمة تاريخية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:30
|19:05
|16:02
|12:24
|05:31
|03:55
|
25°
|26°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|26°-15
|20°-13
|21°-12
|23°-12
|23°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 61 353) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 54 916) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 707) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 842) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 908) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 809) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 671) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 864) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 292) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 423) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 128) عبير موسى امام القضاء
( 37 722) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 074) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 946) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 176) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 279) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 865) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 871) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 198) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 070) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:mongi (Tunisia )
Sur: عماد الخميري: من الطبيعي أن توجد أخطاء بسيطة بخصوص التقارير المالية لحركة النهضة مقارنة بالحجم الكبير لمنخرطيها