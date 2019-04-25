اجتماع استثنائي لحركة النهضة اثر إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة

Jeudi 25 Avril 2019
باب نات - على اثر إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة ينعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بصورة استثنائية وبدعوة من رئيس الحركة راشد الغنوشي غدا الجمعة لمناقشة هذا القرار وانعكاساته المحتملة على حرية التعبير في تونس.
وكانت قوة امنية تحولت صباح اليوم الخميس الى مقرالقناة التلفزية "نسمة"، لتنفيذ قرار الحجز على معدات البث بالقناة الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، وقد تركزت عديد الوحدات الأمنية امام مقر القناة في الوقت الذي شهد فيه مدخل القناة تجمعا لعدد من المواطنين الذين جاؤوا لمساندة القناة .
وكانت قوة امنية تحولت صباح اليوم الخميس الى مقرالقناة التلفزية "نسمة"، لتنفيذ قرار الحجز على معدات البث بالقناة الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، وقد تركزت عديد الوحدات الأمنية امام مقر القناة في الوقت الذي شهد فيه مدخل القناة تجمعا لعدد من المواطنين الذين جاؤوا لمساندة القناة .
1 de 1 commentaires pour l'article 181166
En continu
- Hier 21:03 المهدية: برمجة ثقافية متنوعة للفترة المقبلة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|
25°
|29°
|% 44
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|29°-16
|23°-14
|20°-13
|21°-12
|22°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 237) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 53 762) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 507) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 693) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 782) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 780) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 643) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 797) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 976) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 391) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 096) عبير موسى امام القضاء
( 37 654) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 040) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 929) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 151) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 851) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 872) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 28 844) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 161) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 011) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
Par:Elmejri (Switzerland )
Sur: اجتماع استثنائي لحركة النهضة اثر إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة