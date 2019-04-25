اجتماع استثنائي لحركة النهضة اثر إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة

Jeudi 25 Avril 2019



باب نات

- على اثر إغلاق قناة نسمة بالقوة العامة ينعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة بصورة استثنائية وبدعوة من رئيس الحركة راشد الغنوشي غدا الجمعة لمناقشة هذا القرار وانعكاساته المحتملة على حرية التعبير في تونس.وكانت قوة امنية تحولت صباح اليوم الخميس الى مقرالقناة التلفزية "نسمة"، لتنفيذ قرار الحجز على معدات البث بالقناة الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، وقد تركزت عديد الوحدات الأمنية امام مقر القناة في الوقت الذي شهد فيه مدخل القناة تجمعا لعدد من المواطنين الذين جاؤوا لمساندة القناة .