خالد شوكات: رفعنا التجميد عن الشاهد لان النداء غفور رحيم

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- قال القيادي في نداء تونس خالد شوكات في مداخلته عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان الحزب لا يمكنه ان يتخلى عن أبنائه وذلك على خلفية نتائج مؤتمره.وقال خالد شوكات " نداء تونس غفور رحيم ويتعامل بمنطق التسامح والرحمة مع قياداته متابعا " قرارنا بترفيع التجميد عن يوسف الشاهد يدخل في هذا الاطار.وتابع خالد شوكات " نداء تونس يريد العودة بالحياة السياسية الى فترة كانت فيها كل القوى الوطنية مجتمعة".