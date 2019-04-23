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خالد شوكات: رفعنا التجميد عن الشاهد لان النداء غفور رحيم

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - قال القيادي في نداء تونس خالد شوكات في مداخلته عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان الحزب لا يمكنه ان يتخلى عن أبنائه وذلك على خلفية نتائج مؤتمره.
وقال خالد شوكات " نداء تونس غفور رحيم ويتعامل بمنطق التسامح والرحمة مع قياداته متابعا " قرارنا بترفيع التجميد عن يوسف الشاهد يدخل في هذا الاطار.
وتابع خالد شوكات " نداء تونس يريد العودة بالحياة السياسية الى فترة كانت فيها كل القوى الوطنية مجتمعة".



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 181022

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 10h 54m |           
ملّة عجايب وغرايب ، طمع على الكرسي خلاّكم مفضوحين بالنتانة

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 10h 33m |           
الله هو الغفور الرحيم
وشوكات شيطان رجيم
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ...


Dallalihtm  (Europe)  |Mardi 23 Avril 2019 à 10h 04m |           
من مبعوث العناية الالهية إلى غفور رحيم الراجل عندو خيوط ممسوسة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا



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