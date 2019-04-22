الجبالي: نجل الغنوشي ليس له دور في انسحابي من النهضة

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - قال رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " انه لا دخل لمعاذ الغنوشي نجل رئيس النهضة من استقالته من الحركة.
واضاف الجبالي " هذه اول مرة استمع الى هاته الشائعات متابعا " رفضي البقاء في الحركة هو بسبب سياساتها التي تعارض الثورة وتناقض اهدافها.
وتابع حمادي الجبالي " معاذ راشد الغنشي لم يكن له دور في الفترة التي توليت فيها مقاليد السلطة في النهضة او في الحكومة.
واضاف الجبالي " هذه اول مرة استمع الى هاته الشائعات متابعا " رفضي البقاء في الحركة هو بسبب سياساتها التي تعارض الثورة وتناقض اهدافها.
وتابع حمادي الجبالي " معاذ راشد الغنشي لم يكن له دور في الفترة التي توليت فيها مقاليد السلطة في النهضة او في الحكومة.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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