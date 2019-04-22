الجبالي: نجل الغنوشي ليس له دور في انسحابي من النهضة

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- قال رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في حوار عبر امواج اذاعة "ifm " انه لا دخل لمعاذ الغنوشي نجل رئيس النهضة من استقالته من الحركة.واضاف الجبالي " هذه اول مرة استمع الى هاته الشائعات متابعا " رفضي البقاء في الحركة هو بسبب سياساتها التي تعارض الثورة وتناقض اهدافها.وتابع حمادي الجبالي " معاذ راشد الغنشي لم يكن له دور في الفترة التي توليت فيها مقاليد السلطة في النهضة او في الحكومة.