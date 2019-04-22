العين الإماراتية : فوز حركة النهضة في الإنتخابات القادمة خطر وجب تفاديه

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت بوابة العين الإخبارية الإماراتية مقالا على موقعها تحت عنوان" خبيران سعوديان لـ"العين الإخبارية": تونس لن ترضخ لتركيا وقطر "
تحدث عما أسماه "ضغطا قطريا تركيا على تونس من أجل السماح بتمرير السلاح عبر مجالها البري و الجوّي إلى الحدود الليبية "
و أعتبرت البوابة الإخبارية المعادية صراحة لحركة النهضة التونسية بأن الحكومة في تونس لن ترضخ لهذه الضغوطات كما نقلت تصريحات لمن أعتبرتهما خبيران سعوديان حذّرا من محاولات تركيا و قطر تكرار السيناريو السوري في ليبيا داعين إلى اليقظة من حركة النهضة الإخوانية ،مؤكدين إستعدادها لبيع الأراضي التونسية لصالح أجندات تركيا و قطر و الإخوانجية ،خاصة بعظ فشلهم في إقامة ٱرهابية في ليبيا
ونقلت العين الإخبارية تحذير الأكاديمي السعودي خليل الخليل من خطورة عودة حركة النهضة الإخوانية التونسية للحكم في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة "ربما تتعاطف حكومة تونس مع بعض العصابات والمليشيات المسلحة لأسباب حزبية ومصالح اقتصادية، فتصبح تونس ممرا للأسلحة وغيرها ويتكرر السناريو التركي الذي طبق في سوريا بكل أسف".
واتفق معه في الرأي د. محمد آل زلفة، مؤكدا أن "تونس لن تغامر ولن تعرض وحدة أراضيها ومكوناتها الوطنية لمخاطرة ربما يجر إليها حزب النهضة خدمة لقطر وتركيا والإخوان المسلمين
تحدث عما أسماه "ضغطا قطريا تركيا على تونس من أجل السماح بتمرير السلاح عبر مجالها البري و الجوّي إلى الحدود الليبية "
و أعتبرت البوابة الإخبارية المعادية صراحة لحركة النهضة التونسية بأن الحكومة في تونس لن ترضخ لهذه الضغوطات كما نقلت تصريحات لمن أعتبرتهما خبيران سعوديان حذّرا من محاولات تركيا و قطر تكرار السيناريو السوري في ليبيا داعين إلى اليقظة من حركة النهضة الإخوانية ،مؤكدين إستعدادها لبيع الأراضي التونسية لصالح أجندات تركيا و قطر و الإخوانجية ،خاصة بعظ فشلهم في إقامة ٱرهابية في ليبيا
ونقلت العين الإخبارية تحذير الأكاديمي السعودي خليل الخليل من خطورة عودة حركة النهضة الإخوانية التونسية للحكم في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة "ربما تتعاطف حكومة تونس مع بعض العصابات والمليشيات المسلحة لأسباب حزبية ومصالح اقتصادية، فتصبح تونس ممرا للأسلحة وغيرها ويتكرر السناريو التركي الذي طبق في سوريا بكل أسف".
واتفق معه في الرأي د. محمد آل زلفة، مؤكدا أن "تونس لن تغامر ولن تعرض وحدة أراضيها ومكوناتها الوطنية لمخاطرة ربما يجر إليها حزب النهضة خدمة لقطر وتركيا والإخوان المسلمين
En continu
- 00:36 تونس و أبرهة الأشرم..
- Hier 23:33 قفصة : العثور على جثة بجبل عرباطة
- Hier 21:29 قفصة: تسجيل رجة ارضية بالقطار
- Hier 18:22 هل بدأ التعاون بين قرطاج+ و قناة التاسعة
- Hier 16:57 توزيع المهام في نداء تونس (مؤتمرالمنستير)
- Hier 10:05 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 08:28 الاستئصال في معركة مفتوحة مع الشعب..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:36
|04:01
|
22°
|29°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-13
|24°-14
|28°-14
|24°-14
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 926) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 885) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 50 477) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 495) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 802) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 45 708) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 517) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 43 793) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 302) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 069) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 456) عبير موسى امام القضاء
( 37 423) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 891) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 935) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 867) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 066) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 779) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 747) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 075) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 807) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:mongi (Tunisia )
Sur:حصيلة تفجيرات سريلانكا تصل إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح