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العين الإماراتية : فوز حركة النهضة في الإنتخابات القادمة خطر وجب تفاديه

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت بوابة العين الإخبارية الإماراتية مقالا على موقعها تحت عنوان" خبيران سعوديان لـ"العين الإخبارية": تونس لن ترضخ لتركيا وقطر "

تحدث عما أسماه "ضغطا قطريا تركيا على تونس من أجل السماح بتمرير السلاح عبر مجالها البري و الجوّي إلى الحدود الليبية "
و أعتبرت البوابة الإخبارية المعادية صراحة لحركة النهضة التونسية بأن الحكومة في تونس لن ترضخ لهذه الضغوطات كما نقلت تصريحات لمن أعتبرتهما خبيران سعوديان حذّرا من محاولات تركيا و قطر تكرار السيناريو السوري في ليبيا داعين إلى اليقظة من حركة النهضة الإخوانية ،مؤكدين إستعدادها لبيع الأراضي التونسية لصالح أجندات تركيا و قطر و الإخوانجية ،خاصة بعظ فشلهم في إقامة ٱرهابية في ليبيا


ونقلت العين الإخبارية تحذير الأكاديمي السعودي خليل الخليل من خطورة عودة حركة النهضة الإخوانية التونسية للحكم في الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة "ربما تتعاطف حكومة تونس مع بعض العصابات والمليشيات المسلحة لأسباب حزبية ومصالح اقتصادية، فتصبح تونس ممرا للأسلحة وغيرها ويتكرر السناريو التركي الذي طبق في سوريا بكل أسف".
واتفق معه في الرأي د. محمد آل زلفة، مؤكدا أن "تونس لن تغامر ولن تعرض وحدة أراضيها ومكوناتها الوطنية لمخاطرة ربما يجر إليها حزب النهضة خدمة لقطر وتركيا والإخوان المسلمين

  
  
     
  
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