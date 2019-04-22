تكريم العقيد لطفي القلمامي في منتدى قرطاج للامن و التنمية

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- في قرطاج ، نظم منتدى قرطاج للامن و التنمية حفلا بمناسبة الذكرى 63 لعيد الأمن تم فيه تكريم العقيد لطفي الڨلمامي بمنحه شهادة تقدير و امتنان ....و ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة لكفاءات وطنية خدمت البلاد بضمير و اخلاص و تفان خاصة امام المخاطر التي تهدد البلاد بسبب الارهاب و عصابات التهريب و انتشار الجريمة .و كان المجلس العلمي و الاستراتيجي نظم ندوة بعنوان "تونس في مواجهة التحديات و المخاطر " شملت مداخلات عديدة .