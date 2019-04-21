مبروك كورشيد: ''خطب الجمعة '' في المساجد تخدم النهضة وهي أخطر على تونس من الفساد المالي

Dimanche 21 Avril 2019



باب نات

- هاجم وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد الأحد 21 أفريل حركة النهضة متهما غياها باستغلال "الدين" من أجل الانتصار في الانتخابات القادمة.وقال مبروك كورشيد في حوار على راديو ماد " النهضة عادت الى استغلال المساجد في بث خطابها الديني ويجب التصدي لذلك"، مضيفا " لابد للقوى التقدمية التوحد من أجل انقاذ تونس من الاسلام السياسي".وتابع مبروك كورشيد " الفساد الديني" للنهضة أخطر على تونس من الفساد المالي".