Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - هاجم وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد الأحد 21 أفريل حركة النهضة متهما غياها باستغلال "الدين" من أجل الانتصار في الانتخابات القادمة.
وقال مبروك كورشيد في حوار على راديو ماد " النهضة عادت الى استغلال المساجد في بث خطابها الديني ويجب التصدي لذلك"، مضيفا " لابد للقوى التقدمية التوحد من أجل انقاذ تونس من الاسلام السياسي".
وتابع مبروك كورشيد " الفساد الديني" للنهضة أخطر على تونس من الفساد المالي".
وقال مبروك كورشيد في حوار على راديو ماد " النهضة عادت الى استغلال المساجد في بث خطابها الديني ويجب التصدي لذلك"، مضيفا " لابد للقوى التقدمية التوحد من أجل انقاذ تونس من الاسلام السياسي".
وتابع مبروك كورشيد " الفساد الديني" للنهضة أخطر على تونس من الفساد المالي".
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Par:dallalihtm (Europe )
Sur: مبروك كورشيد: ''خطب الجمعة '' في المساجد تخدم النهضة وهي أخطر على تونس من الفساد المالي