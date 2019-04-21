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مبروك كورشيد: ''خطب الجمعة '' في المساجد تخدم النهضة وهي أخطر على تونس من الفساد المالي

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - هاجم وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد الأحد 21 أفريل حركة النهضة متهما غياها باستغلال "الدين" من أجل الانتصار في الانتخابات القادمة.
وقال مبروك كورشيد في حوار على راديو ماد " النهضة عادت الى استغلال المساجد في بث خطابها الديني ويجب التصدي لذلك"، مضيفا " لابد للقوى التقدمية التوحد من أجل انقاذ تونس من الاسلام السياسي".
وتابع مبروك كورشيد " الفساد الديني" للنهضة أخطر على تونس من الفساد المالي".






  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180930

Dallalihtm  (Europe)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 14h 06m |           
اسرق وانهب واتحيل وسب النهضة والاسلام والدين والمساجد والمدارس القرآنية تعيش في أمان



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