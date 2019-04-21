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نبيل القروي يبدأ حملته الانتخابية الرئاسية: حسيت بيكم وحسيت بألامكم

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - نشر صاحب قناة نيسمة نبيل القروي شريط فيديو على صفحته الرسمية بالفايسبوك يدعو فيه متساكني الأرياف والأحياء الشعبية الى التوجه للتسجيل في الانتخابات القادمة.
وتوجه نبيل القروي ، الذي سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، الى التونسيين بالقول " حسيت بيكم وحسيت بألامكم".

وفي سياق متصل، قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك ماي لي:

"تجارة «رابحة» تجعله يتقدم في ثبات، بعيدا عن صخب المتناهشين...
"خليل تونس" قد يحدث المفاجأة الكبرى في الانتخابات الرئاسية القادمة!!





  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 180918

Kamelwww  (France)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 12h 52m |           

هزلت وبانت عظامها !

اللهم إرحمنا من هذا القرف يا رب.

لو يحصل هذا التافه حتى على خمسة بالمائة من الأصوات، فهذا يعني تراجع وانحدار في مستوى الوعي لدى الشعب التونسي الذي يضرب به المثل في الوعي السياسي.



LEDOYEN  (Tunisia)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 12h 23m |           
Hahahahahahahahahhaa

Abcamir01  (Tunisia)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 11h 30m |           
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيّات ، وإنما لكل امريء مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه

قال الله تعالى: كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ



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