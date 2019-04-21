نبيل القروي يبدأ حملته الانتخابية الرئاسية: حسيت بيكم وحسيت بألامكم

Dimanche 21 Avril 2019



باب نات

- نشر صاحب قناة نيسمة نبيل القروي شريط فيديو على صفحته الرسمية بالفايسبوك يدعو فيه متساكني الأرياف والأحياء الشعبية الى التوجه للتسجيل في الانتخابات القادمة.وتوجه نبيل القروي ، الذي سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، الى التونسيين بالقول " حسيت بيكم وحسيت بألامكم".وفي سياق متصل، قال الاعلامي زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك ماي لي:"تجارة «رابحة» تجعله يتقدم في ثبات، بعيدا عن صخب المتناهشين..."خليل تونس" قد يحدث المفاجأة الكبرى في الانتخابات الرئاسية القادمة!!