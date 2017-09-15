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صورة اليوم: معلم يستقبل تلاميذه بالرقص في بداية السنة الدراسية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - يجدد بداية من اليوم الجمعة، 2 مليون و88 ألف تلميذ، العهد مع مقاعد الدراسة، بـ 6093 مؤسسة تربوية موزعة بين الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويدرسهم 156 ألف مدرس.

واستقبل معلم يدعى طارق القلعي تلاميذه في اول يوم من العودة الى مقاعد الدراسة بطريقة فريدة وهي " الرقص".
وقد تفاعل التلاميذ الجدد مع معلمهم كما تفاعل مع الحدث عدد من نشطاء الفايسبوك.




وسجلت السنة الدراسية 2018-2017، وفق المعطيات الاحصائية المتعلقة بالمنظومة التربوية ارتفاعا في عدد التلاميذ بنحو 41 ألف تلميذ مقارنة مع السنة الفارطة.

ويقدر مجموع التلاميذ بين التحضيري والابتدائي، بـ 1 مليون و185 ألف و371 تلميذا، يدرسهم 64 ألف مدرس بـ4581 مدرسة ابتدائية (4568 مدرسة ابتدائية سنة 2016-2017 )، وفق ما أفاد مدير عام المرحلة الابتدائية كمال الحجام، الذي أبرز مواصلة تعميم السنة التحضيرية من خلال إحداث 355 قسما تحضيريا جديدا يؤمها 6517 طفلا، إضافة إلى إرساء المدرسة الرقمية في 52 مدرسة ابتدائية وتقييمها استعدادا لتعميمها تدريجيا.


Publié le:2017-09-15 10:52:33

  
  
  
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 147729

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 11h 52m | Par           
اذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلومن ......

Nourammar  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 11h 17m |           
حلوة الفازة ...

Aziz75  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 11h 08m |           
لوحي يا مباركة الاولى. لهذا السبب،فقد المربون احترامهم و تقدير تلامذتهم لهم.و فقد التعليم مكانته .

Aziz75  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 11h 08m |           
لوحي يا مباركة الاولى. لهذا السبب،فقد المربون احترامهم و تقدير تلامذتهم لهم.و فقد التعليم مكانته .



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