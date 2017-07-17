وليد جلاد: لا يوجد داعي لاجراء تحوير وزاري

Lundi 17 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-17 09:29:42

- قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية وليد جلاد بأنه لا يوجد أي داعي لاجراء تحوير وزاري فى الوقت الحاضر .وبرر جلاد صباح اليوم الاثنين 17 جويلية 2017 فى حوار لاذاعة شمس ذلك بأن البلاد تمر بأزمــة اقتصادية ،حتى أنها لم تعد تتحمل وفق تصريحه.واشار جلاد الى أن التحوير الوزاري كلمة حق يراد بها باطل..بمعنى أن الاشخاص الذين يُنادون بهذا التحوير هم فى الحقيقة يريدون حل مشاكلهم الحزبية الداخلية على حساب الحكومة بحسب تعبيره.ودعا جلاد الى الكف عن المراهقة السياسية لأن البلاد لم تعد تتحمل وفق تعبيره.