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Politique

وليد جلاد: لا يوجد داعي لاجراء تحوير وزاري

Lundi 17 Juillet 2017
بــاب نــات - قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية وليد جلاد بأنه لا يوجد أي داعي لاجراء تحوير وزاري فى الوقت الحاضر .
وبرر جلاد صباح اليوم الاثنين 17 جويلية 2017 فى حوار لاذاعة شمس ذلك بأن البلاد تمر بأزمــة اقتصادية ،حتى أنها لم تعد تتحمل وفق تصريحه.

واشار جلاد الى أن التحوير الوزاري كلمة حق يراد بها باطل..بمعنى أن الاشخاص الذين يُنادون بهذا التحوير هم فى الحقيقة يريدون حل مشاكلهم الحزبية الداخلية على حساب الحكومة بحسب تعبيره.
ودعا جلاد الى الكف عن المراهقة السياسية لأن البلاد لم تعد تتحمل وفق تعبيره.



Publié le:2017-07-17 09:29:42

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1 de 1 commentaires pour l'article 145367

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 17 Juillet 2017 à 10h 02m | Par           
فعلا كلام جميل لكن هناك بعض الوزراء هم عبئ على الدولة و الشعب و المسار الديمقراطي الحقوق و الحريات و المزانية العامة و العمل الجاد و الشفافية و اصحاب النظرة الضيقة



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