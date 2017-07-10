Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Zai El Hawa  
Justice

فتح تحقيق ضد الناطق السابق بوزارة الداخلية ونقابيين أمنيين وصحفيين

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - أشارت صحيفة الشارع المغاربي ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اليوم الاثنين 10 جويلية 2017 فتح تحقيق ضدّ النقابيين الأمنيين أنيس الورتاني والحبيب الراشدي ووليد زروق وعصام الدردوري إضافة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي وعدد من الصحفيين والمدوّنين.

ويتعلق التحقيق بتسريب معطيات إدارية وتكوين وفاق وإزعاج الغير عبر شبكات الاتصال ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها الأمني عبد الكريم العبيدي .






Publié le:2017-07-10 17:09:06

rtt-fb0dd7a3076146bcc2ef208891a8d620-2017-07-10 17:09:06
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145117



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12646,4

  • (07 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76910 DT        1$ =2,46504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juil)   1122,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145117 2424|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires