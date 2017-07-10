فتح تحقيق ضد الناطق السابق بوزارة الداخلية ونقابيين أمنيين وصحفيين

بــاب نــات
-
أشارت صحيفة الشارع المغاربي ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اليوم الاثنين 10 جويلية 2017 فتح تحقيق ضدّ النقابيين الأمنيين أنيس الورتاني والحبيب الراشدي ووليد زروق وعصام الدردوري إضافة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي وعدد من الصحفيين والمدوّنين.
ويتعلق التحقيق بتسريب معطيات إدارية وتكوين وفاق وإزعاج الغير عبر شبكات الاتصال ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها الأمني عبد الكريم العبيدي
.
Publié le:2017-07-10 17:09:06
Par:corruption (France )
Sur:Monsieur BOUJNEH : Vous n'êtes pas le bienvenu !