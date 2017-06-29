المكي: رجال أعمال ارتبطوا ببن علي لم تطلهم يد العدالة

Jeudi 29 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 13:39:47

- نفى القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار في برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " موزاييك" اليوم الخميس تورط الحركة في الفساد.وأكد المكي ان أموال النهضة تاتي من التبرعات والانخراطات مضيفا " لدينا جرد بالحسابات وتم تسليمها لدائرة المحاسبات.من جانب اخر اتهم عبد اللطيف المكي وزراء بن علي بالفساد قائلا " الفساد "تعشش" في عهدهم.واتهم المكي رجل اعمال كانت له علاقات قوية مع بن علي "بالتورط في الفساد مضيفا " هذا الشخص لا يمكن الوصول إليه بسبب علاقاته المتشعبة.وطالب المكي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد التعامل بقوة وحزم مع الفاسدين من النظام السابق لانهم هم من زرعوه في تونس.