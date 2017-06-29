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Politique

المكي: رجال أعمال ارتبطوا ببن علي لم تطلهم يد العدالة

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - نفى القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار في برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " موزاييك" اليوم الخميس تورط الحركة في الفساد.

وأكد المكي ان أموال النهضة تاتي من التبرعات والانخراطات مضيفا " لدينا جرد بالحسابات وتم تسليمها لدائرة المحاسبات.
من جانب اخر اتهم عبد اللطيف المكي وزراء بن علي بالفساد قائلا " الفساد "تعشش" في عهدهم.
واتهم المكي رجل اعمال كانت له علاقات قوية مع بن علي "بالتورط في الفساد مضيفا " هذا الشخص لا يمكن الوصول إليه بسبب علاقاته المتشعبة.
وطالب المكي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد التعامل بقوة وحزم مع الفاسدين من النظام السابق لانهم هم من زرعوه في تونس.




Publié le:2017-06-29 13:39:47

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