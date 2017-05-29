لطفي العبدي يهاجم مؤسسة ''سيغما كونساي'' ورئيسها حسن الزرقوني

وقال لطفي العبدلي ان رئيس المؤسسة " حسن الزرقوني" يعمل لصالح القناة وانه يحقق مصالحها.
واستعمل العبدلي تلميحات لوصف حسن الزرقوني ومؤسسته مشيرا بانها تغالط الراي العام
وكانت قناة الحوار التونسي تصدرت نسب المشاهدة في اول ايام شهر رمضان الكريم ، بحسب احصائيات "سيغما كونساي".
و اظهرت الاحصائيات تصدر الحوار المراتب الثلاث الاولى بمسلسل اولاد مفيدية و برنامج دليلك ملك و السلسلة الهزلية دنيا اخرى ، تليها قناة نسمة بسلسلة نسيبتي عزيزة و المسلسل التركي قطوسة الرماد.
Publié le:2017-05-29 22:32:08
Par:moezz (Tunisia )
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