الكويت تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتخفض تمثيل البعثة الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية".وذكرت الوزارة في بيان: "استدعت وزارة الخارجية، ممثلة بسعادة السفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية اليوم الأربعاء، المستشار حامد حميد يعقوبي فر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، وقامت بتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة وقرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية غير مرغوب فيهما، وتطلب مغادرتهما أراضي دولة الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة".وأضاف البيان: "أوضح نائب وزير الخارجية أن هذا القرار يأتي على إثر استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تجددت فجر اليوم مستهدفة عددا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص وإصابة العشرات من المدنيين، إلى جانب أضرار مادية طالت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ولميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817)".وجدد نائب وزير الخارجية "إدانة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع استخدام أراضيها أو أجوائها في أي أعمال عدائية ضد أي دولة".وشدد على أن "الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية من الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية".وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "إصابة 63 شخصا جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف الكويت"، موضحة أن المصابين من المدنيين والعاملين في مطار الكويت الدولي، فضلا عن عدد من المسافرين".كما ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي في وقت سابق، أنها قامت بتفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ.