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ترامب يتوقع لقاء المرشد الإيراني ويشيد بـ"التوافق الجيد" رغم تعثر محادثات السلام

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 12:27 قراءة: 1 د, 23 ث
      
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يلتقي المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مشيرا إلى أن قادة الدولتين يتوافقون بشكل جيد على الرغم من تعثر محادثات السلام بين الجانبين.

ويأتي هذا التصريح في وقت لم يظهر فيه المرشد الإيراني (56 عاما) في الأماكن العامة منذ بدء الحرب في 28 فيفري الماضي، والتي اندلعت بغارات جوية أميركية - إسرائيلية مفاجئة، أفادت تقارير بأنها أصابته وأدت إلى مقتل والده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، بالإضافة إلى أفراد آخرين من عائلته.


وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، قال ترامب عن المرشد إنه "منخرط بالتأكيد (في المفاوضات)، وأعتقد أن لديهم الكثير من الاحترام له"، مضيفا: "لم يحظَ لي شرف لقائه بعد، لكن يبدو أننا نتوافق بشكل جيد للغاية".


وتجدر الإشارة إلى أن عزلة المرشد خامنئي، والتي يعتقد أنها إجراء أمني صارم بعد استهدافه، أدت إلى إطالة أمد محادثات السلام، حيث يتم تبادل الرسائل والمقترحات عبر سعاة بطيئين (snail-mail couriers) قد تستغرق العملية أياما.

وعند سؤاله عن إمكانية عقد لقاء مع المرشد الإيراني، قال ترامب: "نعم، أرغب في لقائه. أحب أن ألتقي بالجميع. أرغب في لقائه، ومن المحتمل أن نلتقي في مرحلة ما، اعتمادا على كيف سينتهي كل شيء".


ويأتي هذا الطرح متسقا مع نهج ترامب غير التقليدي الذي تبناه خلال فترة ولايته الأولى، حيث رحب بالاتصال الشخصي مع خصوم أمريكا، معتبرا أن هذه السياسة المكسرة للأعراف يمكن أن تبني علاقات تجعل البلاد أكثر أمانا.

وتُعتبر نغمة ترامب المتغيرة تجاه مجتبى خامنئي ملحوظة بشكل خاص، خاصة أنه كان قد وصفه سابقا بأنه "عديم الوزن" و"غير مقبول" لقيادة إيران.

المصدر: "نيويورك بوست"
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