قاليباف: أمريكا ستغرق مجدداً في الحرب.. استعدنا قدراتنا خلال الهدنة

حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مجددا في “حرب لا نهاية لها ولا إمكانية للانتصار فيها”، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحديث عن احتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهة العسكرية.وقال قاليباف، في تدوينة نشرها عبر منصة X، إن الأمريكيين “عالقون في حروب طويلة دون أفق للنصر”، مستندا إلى مقطع من مذكرات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.وأضاف المسؤول الإيراني أن “الفقراء والمنسيين” داخل الولايات المتحدة سيدفعون مجددا ثمن ما وصفها بـ“حروب الأوليغارشية القريبة من البيت الأبيض ولوبي تجار الحروب في واشنطن”.وهاجم محمد باقر قاليباف من اعتبرهم “محرضين على الحرب” داخل الولايات المتحدة، مشيرا بالاسم إلى المدير التنفيذي لـJPMorgan Chase جيمي ديمون، معتبرا أن بعض النخب الاقتصادية والسياسية الأمريكية تدفع نحو صراع جديد ستكون كلفته مرتفعة على الطبقات الفقيرة.وفي تصريحات أخرى، أكد قاليباف أن “التحركات العلنية والخفية للعدو” تشير إلى السعي نحو جولة جديدة من الحرب، مضيفا أن القوات الإيرانية استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية.وشدد المسؤول الإيراني على أن إيران “ستجعل العدو يندم على أي اعتداء جديد”، في وقت تتواصل فيه التهديدات المتبادلة بين طهران والولايات المتحدة وإسرائيل.