إندبندنت: محطة إذاعية بريطانية تنشر عن طريق الخطأ خبر وفاة الملك تشارلز الثالث

أشارت صحيفة الإندبندنت إلى أن محطة Radio Caroline الإذاعية البريطانية بثت عن طريق الخطأ خبر وفاة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث.ووفقا للصحيفة، بعد بث الخبر الكاذب توقف بث المحطة الإذاعية لمدة 15 دقيقة. ثم عاد المذيعون إلى البث واعتذروا عن الخطأ.وذكرت المحطة، سبب الإعلان كان "خطأ تقنيا". وفي التفاصيل، يوجد لدى المحطة برنامج مسجل مسبقا عن وفاة الملك، وتم بثه دون انتباه وبشكل غير متعمد. وقدّم بيتر مور، الرئيس التنفيذي للمحطة، اعتذارا للملك تشارلز الثالث وجميع المستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الخطأ.اعتلى تشارلز الثالث عرش بريطانيا في 8 سبتمبر 2022، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا، 70 عاما و7 أشهر. وأقيم حفل تتويج الملك في 6 ماي 2023 في دير وستمنستر بلندن.والملك الحالي من مواليد 14 نوفمبر عام 1948، وهو يخضع حاليا لبرنامج علاجي مستمر إثر تشخيص إصابته بـ مرض السرطان في فيفري 2024، إلا أن وضعه الصحي المستجد يتسم بالاستقرار والتحسن التدريجي؛ حيث صرّح الملك بنفسه مؤخرا بأنه أصبح في "الجانب الأفضل" من رحلة التعافي والتغلب على المرض.