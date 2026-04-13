ستارمر: بريطانيا لن تنجر إلى حرب مع إيران ويؤكد ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
وكالات - أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة لن تنجر إلى حرب مع إيران مهما كانت الضغوط، مشددًا في المقابل على رفض بلاده لأي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز.
وأوضح ستارمر، في تصريح لإذاعة “بي.بي.سي 5 لايف”، أن إبقاء المضيق مفتوحًا بشكل كامل يمثل أولوية لضمان استقرار حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، قائلاً إن الجهود البريطانية ركزت خلال الفترة الماضية على هذا الهدف وستتواصل في الاتجاه ذاته.
ويعكس هذا التصريح توجه لندن نحو تجنب التصعيد العسكري في المنطقة، مقابل الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران.
كما يبرز الموقف البريطاني أهمية المقاربة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بما يضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية ويحد من مخاطر أي مواجهة عسكرية محتملة.
