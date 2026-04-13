Babnet   Latest update 10:21 Tunis

ستارمر: بريطانيا لن تنجر إلى حرب مع إيران ويؤكد ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69dcaeb118a0f7.93691196_hplfiojqmekgn.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 09:50 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة لن تنجر إلى حرب مع إيران مهما كانت الضغوط، مشددًا في المقابل على رفض بلاده لأي محاولة للسيطرة على مضيق هرمز.



وأوضح ستارمر، في تصريح لإذاعة “بي.بي.سي 5 لايف”، أن إبقاء المضيق مفتوحًا بشكل كامل يمثل أولوية لضمان استقرار حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، قائلاً إن الجهود البريطانية ركزت خلال الفترة الماضية على هذا الهدف وستتواصل في الاتجاه ذاته.

ويعكس هذا التصريح توجه لندن نحو تجنب التصعيد العسكري في المنطقة، مقابل الحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران.



كما يبرز الموقف البريطاني أهمية المقاربة الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بما يضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية ويحد من مخاطر أي مواجهة عسكرية محتملة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327353

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 13 أفريل 2026 | 25 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:25
18:54
15:59
12:27
05:48
04:17
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
19°-12
18°-13
20°-12
21°-14
  • Avoirs en devises 24344,1
  • (10/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40519 DT
  • (10/04)
  • 1 $ = 2,90421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/04)     2242,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/04)   28168 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>