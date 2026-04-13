ترامب ينتقد "الناتو": أنفقنا دون مبرر تريليونات الدولارات لحماية أوروبا من روسيا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفاق الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على حلف "الناتو" لمساعدته في حماية أوروبا من روسيا بأنه أمر "مثير للسخرية".

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية: "أنفقنا تريليونات الدولارات على الناتو لمساعدتهم على حماية أنفسهم من روسيا. إذا فكرت في الأمر، أي نحن في هذا الحالة (نحن الأميركيين) نحمي أنفسنا من روسيا. لطالما اعتقدت أن هذا أمر مثير للسخرية لكننا في الواقع أنفقنا تريليونات الدولارات على ذلك. أعتقد أن هذه القضية ستُدرس بجدية".

وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر في علاقتها مع حلف الناتو بعد فشل الحلف في دعم واشنطن في عمليتها ضد إيران.


وأعرب عن ثقته بأن حلفاء واشنطن في الحلف سيتخلون أيضاً عن مساعدة الولايات المتحدة عند الحاجة.

من جهتها، أعربت موسكو مرارا قلقها من الناتو بسبب "النشاط غير المسبوق للحلف" قرب حدودها الغربية، محذرة من أن هذه السياسات "تقوض الأمن الأوروبي".

وتؤكد روسيا أنها لا تهدد أي دولة، لكنها سترد على أي إجراءات "قد تضر بمصالحها وأمنها القومي".
