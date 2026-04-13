مونديال التايكواندو للاواسط والوسطيات - محمد ياسين النفزي ينهزم في الدور الاول أمام الأوزبكي يوسينبيك اوديلوف

Publié le Lundi 13 Avril 2026 - 09:27
      
انهزم التونسي محمد ياسين النفزي أمام الأوزبكي يوسينبيك اوديلوف بنتيجة 1-2 اليوم الاثنين لحساب الدور الأول من منافسات وزن أقل من 48 كلغ ضمن مونديال الأواسط والوسطيات للتايكواندو المقام حاليا بالعاصمة الاوزبكية طشفند.

وتواجه لاحقا ياسمين الهواني المقدونية دوسيكا بريسلييفا لحساب الدور 32 من منافسات وزن أقل من 55 كلغ.


وكانت المشاركة التونسية انطلقت امس الاحد بخروج الثلاثي غفران الحطاب (وزن اقل من 59 كلغ) وسارة السالمي (وزن تحت 46 كلغ) وعبد الرحمان بوذينة (وزن ما فوق 78 كلغ) من الدور 32.
وتخوض إيلاف علية غدا الثلاثاء منافسات وزن أقل من 68 كلغ على ان يشهد يوم الأربعاء دخول آدم الحسناوي في وزن أقل من 59 كلغ وأبرار الجوبالي في وزن أقل من 44 كلغ وسيرين بن سالم في وزن أقل من 68 كلغ.

وفي اطار منافسات يوم الخميس، يلعب آدم الدجبي في وزن أقل من 63 كلغ على ان يختتم برنامج الرياضيين التونسيين يوم الجمعة بمشاركة مالك المقراني في وزن أقل من 51 كلغ وياسمين الذوادي في وزن أقل من 52 كلغ وإستبرق ميراوي في وزن أقل من 63 كلغ.
  • Radio Diwan
