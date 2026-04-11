انطلاق اختبارات التربية البدنية لبكالوريا 2026 يوم 13 أفريل بمشاركة أكثر من 151 ألف مترشح
تنطلق، بداية من يوم الاثنين 13 أفريل 2026، اختبارات مادة التربية البدنية والرياضية لفائدة المترشحين لامتحان البكالوريا دورة جوان 2026، على أن تتواصل إلى غاية 25 أفريل 2026.
ويبلغ العدد الجملي للمترشحين 151 ألفًا و720 مترشحًا، من بينهم حوالي 92 ألفًا من الإناث و59 ألفًا و725 من الذكور، في حين قُدّر عدد المعفيين بـ3404 مترشحين.
توزيع المترشحين حسب الولاياتوتستقطب ولايات تونس (14568 مترشحًا)، وصفاقس (12580 مترشحًا)، ونابل (10771 مترشحًا) النصيب الأكبر من المترشحين، مقابل أعداد أقل في ولايات مثل تطاوين وتوزر.
تنظيم ولوجستيك الامتحانوبيّنت وزارة التربية أنها استكملت كافة الترتيبات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تخصيص 236 مركز اختبار، وتسخير 73 لجنة و2336 إطارًا للإشراف، إلى جانب تعبئة 957 مؤسسة تربوية.
كما تم إعداد برمجة دقيقة لتوزيع المترشحين على مختلف المراكز، بما يضمن تكافؤ الفرص ونجاعة التنظيم، مع مراعاة الجوانب اللوجستية والبيداغوجية.
إجراءات لفائدة ذوي الإعاقةوفي إطار ضمان تكافؤ الفرص، شملت الترتيبات تنظيم اختبارات لفائدة المترشحين من ذوي الإعاقة وعددهم 53 مترشحًا، مع تخصيص مراكز وتواريخ ملائمة في عدد من الولايات، وتكييف الظروف بما يستجيب لخصوصياتهم.
وأكدت وزارة التربية حرصها على توفير كل الشروط لإنجاح هذا الموعد الوطني، داعية المترشحين إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات.
