قوات جوية باكستانية تصل إلى السعودية في إطار اتفاقية الدفاع المشترك

أعنت وزارة الدفاع السعودية وصول قوة عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.وأضاف بيان الوزارة :" تتكون القوة الباكستانية من طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، بهدف تعزيز التنسيق العسكري المشترك، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".وكانت السعودية وباكستان قد وقعتا في سبتمبر العام 2025 اتفاقية للدفاع الاستراتيجي المشترك "في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم وتطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين".