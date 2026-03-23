أنور قرقاش يثير جدلاً واسعاً بتدوينة حول دور الجامعة العربية في الأزمة الخليجية

يحقّ لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم؟ وأين الدول العربية والإقليمية "الكبرى"؟



في هذا الغياب والعجز، لا يجوز لاحقًا الحديث عن… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 23, 2026

يا دكتور أنور....عملت أتفاقية للدفاع المشترك مع الهند...لا أراك تسأل أين الهند؟؟

السعودية عملت أتفاقية مع باكستان و لم تسأل أين باكستان....و كذلك قطر مع تركيا...



هل لو كنتم أستمعتم لمقترح مصر بإنشاء قوة عربية مشتركة في ٢٠١٤ و لم تستعوضوا عنها بهذه الأتفاقيات هل كان سيكون هناك… — Tarek (@t88520573) March 23, 2026

أثارت تدوينة للمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإماراتموجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تساؤله عن دور مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج.وأعرب قرقاش عن استيائه مما وصفه بـإلى جانب غياب مواقف فاعلة من بعض الدول الإقليمية الكبرى، وذلك في سياق تصاعد التوترات والهجمات التي تطال دول الخليج.وشهدت التدوينة تفاعلاً متبايناً، حيث اعتبر أحد المستخدمين أن هذه المؤسسات، منتقداً ما وصفه ببيانات التنديد الانتقائية التي لا تعكس، وفق رأيه، حجم التحديات التي تواجهها المنطقة.من جهته، شدد، العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، على ضرورةبعد انتهاء الأزمة، معتبراً أن صمتها يثير تساؤلات حول جدوى وجودها، خاصة في ظل ما تشهده دول الخليج من تهديدات أمنية.في المقابل، وجّه مستخدمون انتقادات للسياسات الدفاعية الثنائية التي انتهجتها بعض الدول الخليجية، مشيرين إلى، ومتسائلين عن انعكاس هذه الخيارات على فاعلية العمل العربي المشترك.حيث وجه مستخدم نقدا لاذعا للسياسي الإماراتي قائلا: "يا دكتور أنور عملت اتفاقية للدفاع المشترك مع الهند لا أراك تسأل أين الهند؟؟.. والسعودية عملت اتفاقية مع باكستان و لم تسأل أين باكستانكما أعاد بعض المتفاعلين التذكير بمقترحات سابقة لإنشاء، معتبرين أن تجاهل هذه المبادرات ساهم في تعميق الإشكال الراهن المرتبط بضعف التنسيق الإقليمي.وفي سياق التعليقات، قدّم الكاتب والمحلل السياسي الإماراتيقراءة نقدية لواقع الأمن القومي العربي، مشبهاً المشهد الإقليمي بـ، في ظل تغليب المصالح القُطرية على العمل الجماعي.وكان قرقاش قد كتب عبر حسابه الرسمي على منصةمتسائلاً عن موقع مؤسسات العمل العربي والإسلامي والدول الإقليمية الكبرى في مواجهة التطورات الراهنة، معتبراً أنيفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الدور العربي والإسلامي في إدارة الأزمات.وأكد في ختام تدوينته أن دول الخليج كانت، متسائلاً عن حجم التضامن الإقليمي في ظل التحديات الحالية التي تواجهها المنطقة.