أكسيوس: الندم يسيطر على محيط ترامب ومخاوف متزايدة من أن الهجوم على إيران كان خطأ

كشف موقع "أكسيوس" الاثنين، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن ندما متزايدا يسيطر على محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تداعيات الحرب على إيران، مع دخولها أسبوعها الثالث.وجاء في المنشور: "اعتاد ترامب على فعل ما يريد، ثم الارتجال بسرعة إذا حدث خطأ ما. لكن هذه المرة، يشعر بعض أقرب المقربين منه بما وصفه أحد المسؤولين بـ 'ندم المشتري' - مخاوف متزايدة من أن الهجوم على إيران كان خطأ".تشير الصحيفة إلى أن رئيس البيت الأبيض "قد يجد نفسه محاصرا بين نزواته وواقع الحرب"، لأن نتيجة الحرب في إيران تقع "خارج نطاق السيطرة الأحادية والقرارات السريعة" التي اعتاد عليها الزعيم الأمريكي.تدخل الحملة العسكرية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثالث، مع استمرار تبادل الضربات. وأعلنت تل أبيب أن هدفها منع طهران من حيازة أسلحة نووية، بينما هددت واشنطن بتدمير القدرات العسكرية للبلاد ودعت المواطنين إلى الإطاحة بالنظام. في المقابل، أكدت إيران أنها مستعدة للدفاع ولا ترى أي معنى في استئناف المفاوضات.على خلفية تصعيد النزاع، توقفت الملاحة عبر مضيق هرمز - طريق الإمداد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال - بشكل شبه كامل، وبدأت شركات التأمين في رفع الأقساط وإعادة النظر في التغطية التأمينية مع تزايد التهديدات الأمنية.